Украина

Зеленский пришел на концерт "Квартала 95", а ему спели песню про отсутствие "посадок" (видео)

В воскресенье вечером, 15 декабря, в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве проходила запись новогоднего концерта «Вечернего Квартала», которым до перехода на нынешнюю работу руководил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время концерта на нем неожиданно (?) появился и сам глава государства.

Видео о его визите опубликовал на своей странице в Facebookпользователь Дмитрий Кучер.

В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление президента, он заходит через сцену, показывает в руках билет и затем занимает место в зрительном зале.

Зал встретил его аплодисментами.

Также, по сообщениям зрителей концерта в соцсетях, на нем присутствовали народный депутат и бывший кварталовец Юрий Корявченков («Юзик»), заместитель председателя Офиса Президента Сергей Шефир, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Именно она выложила в Instagramвидео, на котором кварталовцы поют песню о том, что весна прошла давно, а обещанных «посадок» коррупционеров так и не дождались: «Весна прошла, посадок нет, а что зимой — зимой сажать не принято?»

Реакция Зеленского на шутливо-саркастическую песню пока не известна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95», который получил намного больший резонанс: в нем комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата». Кошевой назвал этот стиль «зажигальным фолком». Большинство пользователей возмутились попыткой делать пиар на чужом горе, в то же время олигарх Коломойский похвалил номер.

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