Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Украина

После того, как Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту отклонить законопроект № 0972, которым предусматривалась возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет страхового стажа, у многих представительниц прекрасного пола возникает немало вопросов о причинах такого решения: ведь традиционно на их плечи ложится ведение домашнего хозяйства, другие обязанности.

Между тем, причина, как оказывается, лежит на поверхности. О ней в комментарии «Народной правде» рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

По ее мнению, Украина пошла на внедрение повышения нормы пенсионного возраста для женщин, с целью обеспечить в стране гендерное равенство.

«Мы пошли на внедрение стандартов, обеспечивающих гендерное равенство. Ведь выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что, соответственно, сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин», — рассказала Ирина Ковпашко.

В Украине сейчас норма пенсионного возраста для мужчин равна 65 годам, а женщинам — 60. То есть минимальный страховой стаж для мужчин, который позволяет им выйти на пенсию равен 35 годам, а для женщин — 30 годам.

Также чиновница рассказала о том, кто имеет право на досрочный выход на пенсию. По ее словам, есть две категории. Первая — те, кто работал во вредных и тяжелых условиях — шахтеры, работники химической промышленности и так далее. Вторая категория — женщины, которые родили пять и больше детей и воспитали их до возраста 6 лет, женщины, которые родили и воспитали детей с инвалидностью, военнослужащие-участники боевых действий. Минимальный пенсионный возраст для этих категорий — 50 лет.

Для тех же украинцев, кому недостает страхового стажа, доступна процедура его покупки. Так, они могут заключать договор о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования с органами Государственной налоговой службы. На его основе определяется период, за который человек желает уплатить страховые взносы, и период, в течение которого эти взносы будут уплачены.

Есть два вида договора о добровольном участии. Первый — уплата за предыдущий период, когда о человеке нет данных в реестре застрахованных лиц. Дело в том, что если до 1 января 2004 года трудовой стаж подтверждали записи в трудовой книжке, то после — они ничего не значат. Значение имеют лишь сведения из реестра застрахованных лиц, с 1 января 2004 года страховой стаж — это период, за который начислены и уплачены страховые взносы. И если страхового стажа за эти годы не хватает, его можно докупить.

Плата за покупку одного месяца страхового стажа составляет это 22% (ставка единого социального взноса) от минимальной заработной платы, которая составляет сейчас 4173 грн. То есть, за месяц — 918,06 грн. Но надо учитывать, что если речь идет об уплате за прошлый период, то по закону сумма удваивается. То есть, человеку придется заплатить за каждый недостающий месяц по 1836,12 грн.

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