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Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга
В Пенсионном фонде Украины, который начал проверку информации в пенсионных делах, намерены с началом нового года увеличить обслуживание украинцев через новое мобильное приложение «пенсионный фонд», которое было запущено в тестовом режиме в сентябре.
Об этом пишет «Юрлига».
«С 1 января 2020 года Пенсионный фонд Украины начнет предоставлять электронные услуги через специальное мобильное приложение для доступа к персональной странице пользователя», — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки, которая одновременно является пенсионным удостоверением.
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Новый сервис позволяет пользователям предоставлять документы для назначения пенсии в электронном виде. Решение о назначении пенсии приходит по электронной почте или SMS.
Кроме того, с помощью нового сервиса все застрахованные лица смогут просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж). В свою очередь, пенсионерам будет доступен прсмотр сведений из электронной пенсионного дела.
Кроме того, любой желающий сможет отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов, верифицировать документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете. Также можно будет получить и просматривать «письма радости» (сообщения) от Пенсионного фонда Украины.
Несмотря на заявленные планы, пока что сервис, по информации издания, работает со сбоями и ошибками — об этом говорят отзывы пользователей на Googleplay.
В связи с этим Департамент информационных систем и электронных реестров ПФУ должен до конца 2019 года обеспечить доработку программного обеспечения, с тем, чтобы с января значительную часть услуг перевести в электронную сферу.
Тем не менее, зарегистрироваться на веб-портале Фонда можно уже сейчас, подав заявление и удостоверение личности в орган Пенсионного фонда лично или через уполномоченного представителя. В последнем случае к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие полномочия представителя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому.
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