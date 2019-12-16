23.35 / 23.72 25.95 / 26.45
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ворвется весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз на начало недели

7:20 16 декабря 2019 186
Уличный термометр
Инф. «ФАКТОВ»

Погода продолжает радовать украинцев своим теплом. Судя по прогнозам Украинского Гидрометцентра, вся ближайшая неделя ознаменуется малой облачностью и теплом.

В понедельник, 16 декабря, столбики термометров поднимутся до отметки в 9 градусов (в Николаевской, Ивано-Франковской областях и в Крыму ожидаются все 12 градусов выше нуля). Несколько прохладнее в понедельник будет на Харьковщине и на Донбассе — 5−7 градусов. В Киеве также ожидается 7−9 градусов тепла, осадков не предвидится.

Во вторник, 17 декабря, сменится разве что направление ветра — вместо юго-западного подует южный. Температура воздуха останется неизменной — 7−9 градусов тепла. На восточные регионы надвинется облачность, но осадков там также не ожидают. В Харьковской области потеплеет до 10 градусов выше нуля, во Львовской и Ивано-Франковской области — до 15 градусов.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что аномальное тепло в Украине продержится до пятницы, 20 декабря. Об этом читайте в статье «Когда придет настоящая зима: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Собака

В Днепре хозяевам пришлось через окно спасаться от агрессивной собаки (фото)

судьи х-фактора

«Таким придурком я еще никогда не был»: Андрей Данилко удивил зрителей «Х-фактора»

Сваты

"Митяй" боится "умереть": актер Добрынин объяснил, почему возвращается в "Сваты-7"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер