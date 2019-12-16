Ворвется весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз на начало недели

Украина

Погода продолжает радовать украинцев своим теплом. Судя по прогнозам Украинского Гидрометцентра, вся ближайшая неделя ознаменуется малой облачностью и теплом.

В понедельник, 16 декабря, столбики термометров поднимутся до отметки в 9 градусов (в Николаевской, Ивано-Франковской областях и в Крыму ожидаются все 12 градусов выше нуля). Несколько прохладнее в понедельник будет на Харьковщине и на Донбассе — 5−7 градусов. В Киеве также ожидается 7−9 градусов тепла, осадков не предвидится.

Во вторник, 17 декабря, сменится разве что направление ветра — вместо юго-западного подует южный. Температура воздуха останется неизменной — 7−9 градусов тепла. На восточные регионы надвинется облачность, но осадков там также не ожидают. В Харьковской области потеплеет до 10 градусов выше нуля, во Львовской и Ивано-Франковской области — до 15 градусов.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что аномальное тепло в Украине продержится до пятницы, 20 декабря. Об этом читайте в статье «Когда придет настоящая зима: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

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