Зима отменяется? Синоптик порадовала прогнозом на начало новой недели

Украина

Зима не торопится в Украину. После необычайно теплой минувшей недели жителей нашей страны ждут еще как минимум по-настоящему солнечных дней. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в дневное время столбики термометров поднимутся до плюс пяти-четырнадцати градусов. В Киеве также будет тепло — до 7 градусов выше нуля.

Такую погоду объясняют антициклоном, накрывшим территорию нашей страны.

«Далее будет еще теплее», — пообещала синоптик.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали «снежные» фото из Крыма, жители которого успели насладиться периодом по-настоящему зимней погоды.

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