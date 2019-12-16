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Косовская керамика включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО (фото)
На 14-й сессии Международного комитета по вопросам нематериального наследия ЮНЕСКО, которая прошла в столице Колумбии Боготе, положительно решен вопрос о включении косовской расписной керамики в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального наследия человечества. Об этом сообщили в фонде «Всесвiтня спадщина» Международного центра внедрения программ ЮНЕСКО. Работу по подготовке обоснования для включения косовской керамики в список нематериального наследия ЮНЕСКО выполнила доктор искусствоведения художница Мария Гнатюк. (Напомним, что ранее в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального наследия человечества были включены казацкие песни Днепропетровщины и Петриковская роспись.)
— Я собирала информацию у мастеров косовской керамики, объясняла экспертам ЮНЕСКО, в чем ее уникальность, подготовила программу охраны и развития этого народного промысла, добилась, чтобы ее одобрил Косовский районный совет, организовала в Косово фестиваль «Мальованний дзбаник», — говорит Мария Гнатюк. - Зародился этот народный промысел в XV веке и поныне остается популярным. Мастера расписывают орнаментами и сюжетными сценками печной кафель, декоративную плитку, различную посуду, детские игрушки из керамики.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были выдвинуты леса Карпат.
«ФАКТЫ» писали также, что Минкульт Украины включил в Национальный перечень нематериального культурного наследия два новых элемента:"Технология исполнения вышивки «белым по белому» поселка Решетиловка Решетиловского района Полтавской области" и «Песенная традиция села Лука Киево-Святошинского района Киевской области».
Художница Мария Гнатюк подготовила обоснования для включения косовской керамики в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального наследия человечества
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..