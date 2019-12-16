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Шоу-бизнес

Каменских похвасталась постельным фото с Потапом

11:31 16 декабря 2019 126
Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно взбудоражила всех страстным поцелуем с Олей Поляковой, показала постельное фото.

На снимке в Instagram Настя позирует в объятиях своего мужа — продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

А на самой певице лежит ее любимая собака.

Каменских

Теплое фото восхитило поклонников пары. «Идиллия», «Как мило», «Красивые», «Милейшая фоточка. Всем добра и счастья», «Настюха, вы такие сладкие», «Тот случай, когда реально можно позавидовать песику», «И все мужики сейчас начали завидовать собаке», «Красивая очень, повезло Потапу, у меня только белая зависть», «Класс, очень теплая и семейная фотография», — пишут они.

Каменских

Каменских

Напомним, ранее Потап рассказал о тайных свадьбах с Каменских.

А сама Настя рассказала, чем кормит мужа и как успевает готовить.

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