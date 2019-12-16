Украина

В полиции рассказали, связаны ли обыски в квартире Мухарского с делом Шеремета

Обыски в квартире на столичном Подоле, принадлежащей известному музыканту Антину Мухарскому, о которых он рассказал 13 декабря, не были связаны со следственными действиями по делу об убийстве Павла Шеремета.

Напомним, Антин Мухарский сообщил, что полицейский спецназ взломал двери в квартиру, в которой живут арендаторы. В Национальной полиции в свою очередь заявили, что обыск арендуемом помещении проводился в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет.

«Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем „закладок“. При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве», — сообщают в Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после визита спецназа Антин Мухарский попросил у главы МВД Арсена Авакова контакты хорошего мастера, который бы починил взломанную правоохранителями дверь.

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