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Украина

Обыск в квартире Мухарского: музыкант рассказал подробности визита спецназа (видео)

15:50 13 декабря 2019 127
Антин Мухарский
Инф. «ФАКТОВ»

Музыкант Антин Мухарский, в квартиру которого на Подоле, сдаваемую им в аренду, утром в пятницу, 13 декабря, вломился спецназ, сообщил подробности утренних обысков.

По словам Мухарского, в 5:30 в квартиру ворвались люди в масках и бронежилетах, которые не предъявили никаких документов — ни решения суда, ни простановления прокуратуры.

«Они положили лицом в пол четверых людей, забрав у них телефоны и всю компьютерную технику. Мои юристы проводят расследование этого вопиющего случая беззакония в стране», — отметил он и добавил, что эти действия правоохранителей совпадает с пресс-конференцией, на которой руководство силовых структур заявило о раскрытии дела об убийстве Павла Шеремета, сообщив о подозрении воевавшим в АТО и волонтерам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Печерском райсуде Киева проходят заседания по избранию меры пресечения троим фигурантам дела об убийстве Шеремета. Одну из них — медсестру Яну Дураг — отправили под круглосуточный домашний арест.

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