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Кинообзор

«Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли семь новых фильмов, в том числе драма «Черный ворон», снятая отечественными кинематографистами. Однако премьерой недели, пожалуй, является детектив «Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Маленьким зрителям могут понравиться два полнометражных мультфильма — «Мосли» и «Зверополюс». Норвежское кино — редкий гость в украинском прокате — представит картину «Земля троллей 2», созданную в популярном жанре фэнтези. Обладатель премии «Оскар» Эдди Редмэйн снялся в исторической приключенческой драме «Аэронавты». Трагикомедия «Фабрика грез» показывает отношение немцев к Берлинской стене. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о драме «Цена правды», повествующем о Голодоморе в Украине, и других премьерах прошлой недели.

«Черный ворон»

(Украина, 1+1 production, Kinomania, историческая драма, бюджет — 20 миллионов грн)

Фильм снят по мотивам одноименного романа популярного украинского писателя Василия Шкляра (читайте в «ФАКТАХ» интервью с писателем «В Кривом Роге ко мне подошли молодые ребята и попросили: «Покажите, где умереть за Украину»). Книга вышла в 2009 году и стала бестселлером в нашей стране. Годом позже был создан благотворительный фонд «Холодноярівська республіка», который занялся сбором средств на съемки фильма. В 2011 году писатель Юрий Андрухович, со своей стороны, обратился к диаспорам с призывом поддержать кинопроект «Черный ворон». Стать режиссером будущей картины предложили Ежи Гофману, однако известный польский кинематографист отказался. Он счел книгу Шкляра националистической и ксенофобской, о чем сам заявил в интервью телеканал «Украина» в октябре 2011 года. Работа над проектом остановилась.

В 2016 году за экранизацию взялся телеканал «1+1». Предполагалось снять киноверсию и четырехсерийный телефильм. Режиссером проекта стал Олег Туранский. Однако в марте 2018 года появилась информация о том, что Шкляра фактически изолировали от работы над будущим фильмом. Писатель высказал предположение, что продюсеры побаиваются, что он попытается вмешаться в процесс и будет настаивать на пересъемке сцен, которые ему не понравятся. В итоге фильм снял Тарас Ткаченко, который должен был ассистировать Гофману.

Съемки проходили в Холодном Яру и Мотронинском монастыре в Черкасской области. Госкино выделило из бюджета 5 миллионов гривен. Главные роли исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Азизбек Абдурашидов. Фильм рассказывает о повстанческом движении в Украине в 20-х годах прошлого века. Главный герой — атаман по прозвищу Черный Ворон, который организовал борьбу против большевиков в Холодном Яру.

Напомним, саундреком к драме «Черный ворон» стала песня группы «Океан Эльзы» (видео)

«Зверополюс»

(6+, Великобритания — США — Канада, Entertainment Studios, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 50 миллионов долларов)

Действие мультфильма происходит в Арктике. Песец Свифти работает в Арктической почтовой службе, но постоянно находится в офисе, а ему хочется доставлять письма и посылки адресатам. Этим занимается элитная команда курьеров — собак хаски. Однажды Свифти угоняет сани с таинственной посылкой, чтобы доказать, на что он способен. Получателем оказывается злой гений, планирующий растопить арктические льды. Наш герой собирает друзей, чтобы помешать этому…

Снял мультфильм Аарон Вудли. Для него это первый полнометражный проект. «Зверополюс» на Западе вышел в прокат 1 ноября под названием «Арктические псы» и собрал пока 6,6 миллиона долларов.

«Мосли»

(6+, Новая Зеландия — Китай, Huhu Studios, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 20 миллионов долларов)

Главный герой этой истории — торифант Мосли. Торифанты — симпатичные существа, которые почти всю свою историю находятся в подчинении у людей. Они привыкли так жить. Но Мосли хочет все изменить. Он услышал легенду про сказочный город, где торифанты свободны. Ему удается уговорить нескольких своих соплеменников бежать и отправиться на поиски этого чудесного места…

Снял мультфильм Кирби Аткинс, который прежде работал в качестве аниматора над рядом популярных мультсериалов, в том числе над «Смурфиками» и «Джимми Нейтроном». Пока «Мосли» шел в прокате только в Новой Зеландии, где собрал 160 тысяч долларов.

«Ножи наголо»

(12+, США, Lionsgate, детектив, бюджет — 40 миллионов долларов)

Американские и британские критики в один голос утверждают, что «Ножи наголо» стал долгожданным возрождением на большом экране классического детектива. Премьера картины состоялась в сентябре в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, и с тех пор ее сопровождают восторженные отзывы. История рассказана в лучших традициях детектива, заложенных Агатой Кристи и Артуром Конан Дойлем. Есть некое замкнутое пространство, в котором совершается преступление, и подозреваемыми являются все, кто находится в этом месте. И есть сыщик, который должен назвать преступника. А зрители стремятся сделать это раньше него.

В качестве «замкнутого пространства» режиссер и сценарист Риан Джонсон («Звездные войны: Последние джедаи») выбрал особняк преуспевающего автора детективных романов, который собирает всех родственников на свое 85-летие. Его сыграл ветеран Голливуда Кристофер Пламмер («Все деньги мира»). Роль сыщика неожиданно досталась Дэниелу Крэйгу, который у зрителей ассоциируется с Джеймсом Бондом, поскольку сыграл агента 007 уже в четырех фильмах. Кроме того, зрители увидят целое созвездие известных актеров — Крис Эванс («Мстители»), Дон Джонсон («Джанго освобожденный»), Джейми Ли Кертис («Правдивая ложь»), Тони Коллетт («Ночь страха»), а также партнерша Крэйга по следующему фильму о Бонде Ана де Армас.

В США и Великобритании «Ножи наголо» вышли в прокат 27 ноября и уже собрали 70 миллионов долларов.

«Аэронавты»

(12+, Великобритания — США, Amazon Studios, драма, приключения, бюджет — 40 миллионов долларов)

Фильм основан на реальных событиях. В сентябре 1862 года британцы Джеймс Глейшер и Генри Коксвелл поднялись в небо на воздушном шаре и установили невероятный рекорд, достигнув высоты 11 тысяч 887 метров. Сценарист Джек Торнер и режиссер Том Харпер (сериалы «Война и мир» и «Острые козырьки») ввели в эту историю вымышленную героиню, которая в картине заменила Коксвелла. Такое решение вызвало двоякую реакцию критиков и зрителей. Некоторые не понимают, зачем нужно было изменять факты. Однако большинство одобрили такое решение, подчеркивающее огромную роль, которую женщины сыграли в развитии науки.

Главные роли сыграли обладатель премии «Оскар» Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс. Они уже были партнерами в известной картине «Вселенная Стива Хокинга», которая и принесла Эдди награду Американской киноакадемии и множество других кинопремий. Интересно, что Редмэйн и Джонс действительно поднимались на воздушном шаре во время съемок. Причем актер получил травму ноги и был вынужден потом несколько дней ходить, опираясь на костыль.

«Земля троллей 2: В поисках Золотого Замка»

(12+, Норвегия, Maipo Film, фэнтези, бюджет — 8 миллионов долларов)

Фильм «Земля троллей» вышел в мировой прокат в 2017 году. Зрителям понравилась история о принцессе Кристине, которая рискнула нарушить многовековой обычай. Он гласил, что дочь короля должна непременно выйти замуж в день своего 18-летия, иначе она достанется злому троллю. Кристина не захотела стать женой нелюбимого ею принца и бежала из дворца. Ее отец пообещал отдать дочь замуж за того, кто спасет ее. Этим человеком оказался бедный крестьянин Эспен…

Во второй части режиссер Миккель Бренне Сандемусе рассказывает, что произошло с Кристиной и Эспеном после свадьбы. Кто-то отравил короля и королеву. Спасти их может только Живая вода. Ее источник находится в таинственном Золотом Замке. Именно туда и отправляются принцесса и ее возлюбленный. В скандинавских странах фильм собрал в прокате 2,8 миллиона долларов.

«Фабрика грез»

(12+, Германия, Studio Babelsberg, трагикомедия, бюджет — 3,5 миллиона долларов)

Фильм рассказывает историю любви молодого студента из Восточной Германии и француженки. В 1961 году между ними выросла Берлинская стена. И парень готов на все, чтобы снова увидеть возлюбленную.

Картина была снята к 30-летию падения Берлинской стены (ноябрь 1989 года) режиссером Мартином Шрайером. Главную роль сыграл Николай Кински («Ив Сен-Лоран»), сын знаменитого немецкого актера Клауса Кински. Его партнершей стала Эмилия Шуле («Крутые девчонки»). Она родилась в Благовещенске (Россия) в семье немцев. Ее родители уехали в Германию, когда девочке был год.

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