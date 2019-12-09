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«Джуманджи: Следующий уровень» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В Украине на экраны выходят пять новых фильмов. Премьерой недели является картина «Джуманджи: Следующий уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли (читайте в «ФАКТАХ» интервью с артистом «В 15-летнем возрасте я чудом спас маму, бросившуюся под грузовик»). Поклонники Ольги Куриленко смогут увидеть актрису в боевике «Курьер». Для похода в кино всей семьей подойдет полнометражный мультфильм «Король осел». Любителей европейского кино ждет встреча сразу с двумя картинами — драмой «Малыш Джо» и комедией «Кто твоя бабушка, чувак?». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах «Черный ворон», «Ножи наголо» и других премьерах прошлой недели.

«Джуманджи: Следующий уровень»

(12+, США, Sony Pictures, приключения, фэнтези)

Эта захватывающая киноистория началась в 1995 году, когда на экраны вышел фильм «Джуманджи», главные роли в котором исполнили Робин Уильямс, Бонни Хант, Кирстен Данст и Брэдли Пирс. Картину снял режиссер Джо Джонсон по мотивам одноименной книги Криса Ван Оллсбурга. В центре повествования находится таинственная древняя игра, которая смешивает в реальном мире игроков и выдуманные существа. Начав игру, вы уже не можете выйти из нее, подвергая при этом смертельной опасности собственную жизнь и жизни тех, кто вас окружает. При бюджете 65 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 262,8 миллиона долларов.

В 2005 году Columbia Pictures и Sony Pictures экранизировали еще одну популярную книгу Ван Оллсбурга — «Затура». Фильм назывался «Затура: Космическое приключение». Идея очень похожа на «Джуманджи». Есть игра, которая отправляет игроков в опасное космическое путешествие. Снял картину Джон Фавро, тот самый, что сделал новые «Книгу джунглей» и «Короля Льва». Однако «Затура» в прокате провалилась. Она собрала 64,3 миллиона долларов при бюджете 65 миллионов долларов. И голливудские студии решили больше не рисковать.

Только в 2017 году Джейк Каздан, сын знаменитого режиссера Лоуренса Каздана, уговорил руководство вернуться к этой теме. Он снял «Джуманджи: Зов джунглей». Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон («Рэмпейдж», «Форсаж: Хоббс и Шоу»), Джек Блэк («Дом с часами в стенах»), Кевин Харт («Полтора шпиона»), популярный певец Ник Джонас и Карен Гиллан («Мстители»). Успех превзошел все ожидания. Фильм лишь немного не дотянул до миллиардной отметки, собрав в мировом прокате 962,1 миллиона долларов. И это при затратах на съемки и рекламу в размере 150 миллионов долларов.

Конечно, тут же была начата работа над следующей частью. И вот она выходит в прокат. Творческий костяк остался прежним — Каздан, Джонсон, Блэк, Харт, Джонас, Гиллан. К ним добавились Аквафина, Дэнни Гловер и Дэнни де Вито. Бюджет фильма пока хранится в секрете. А сможет ли «Следующий уровень» повторить успех «Зова джунглей», мы узнаем уже очень скоро.

«Король осел»

(6+, Пакистан, Geo Films, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 700 тысяч долларов)

Это едва ли не первый пакистанский фильм в украинском прокате! А уж мультфильм точно первый. Снял его режиссер Азиз Джиндани. И это его дебют. Тем невероятнее является успех «Короля осла», купленного для проката большинством стран мира.

В Пакистане мультфильм вызвал ряд скандалов, в первую очередь политических. Многие зрители усмотрели сходство между Ослом и премьер-министром страны Имраном Ханом, бывшим профессиональным игроком в крикет. У себя на родине «Король осел» установил рекорд по кассовым сборам, принеся в пять раз больше, чем было потрачено на его создание.

«Малыш Джо»

(12+, Австрия — Германия — Великобритания, BFI Distribution, драма)

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2019 года на Каннском международном кинофестивале. «Малыш Джо» участвовал в основной конкурсной программе. Британка Эмили Бичем за исполнение в картине главной роли получила приз как лучшая актриса. Сняла картину австрийский режиссер Джессика Хаузнер («Лурд»).

Главная героиня фильма выводит генетически модифицированное растение, которое, в свою очередь, вызывает необратимые изменения во всех живых существах, сталкивающихся с ним. Главную мужскую роль исполнил известный британский актер Бен Уишоу («Мэри Поппинс возвращается»).

«Кто твоя бабушка, чувак?»

(12+, Франция — Бельгия, Bonne Pioche, комедия)

Немолодая француженка живет в свое удовольствие на Лазурном берегу. Но ее привычный распорядок дня летит в тартары, когда к ней приезжают в гости семеро внуков в возрасте от шести до 18 лет.

Снял картину французский режиссер Габриэль Жюльен-Лаферье. «Кто твоя бабушка, чувак?» является своеобразным продолжением его комедии «Что это за семейка?!». Главную роль исполнила популярная актриса Шанталь Ладезу («Плейбой под прикрытием»). Также в фильме снялась дочь Жерара Депардье Жюли Депардье.

«Курьер»

(16+, США — Великобритания, боевик, триллер)

Действие фильма происходит в Лондоне в наши дни. Женщина-курьер вдруг обнаруживает, что в одном из пакетов, который она должна доставить, находится бомба…

Снял картину британский режиссер Закари Адлер («Восхождение Крэйсов»). Главную роль исполнила известная актриса, уроженка Бердянска Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Смерть Сталина»). Ее партнером стал обладатель премии «Оскар» и множества других престижных кинонаград Гэри Олдмен («Темные времена»). В фильме также сыграл популярный американский актер Дермот Малруни («Жених напрокат»).

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