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В Украине могут разрешить двойное гражданство: что об этом известно
Определяется оформление новой процедуры, которая может предусматривать получение двойного гражданства. Об особенностях этого процесса глава Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк рассказал «Европейской правде».
«Конституционная норма о „едином гражданстве“ сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — утверждает Максим Соколюк.
По его словам, ограничения будут касаться нескольких стран, в том числе государства-агрессора. Глава ГМС также утверждает, что двойное гражданство — это своего рода программа иммиграции в Украину.
«Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте в Украину», — говорит он.
Ранее сообщалось, что Зеленский своим указом упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших на стороне Украины.
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