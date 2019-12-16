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Украина

В Украине могут разрешить двойное гражданство: что об этом известно

14:22 16 декабря 2019 55
Максим Соколюк
Инф. «ФАКТОВ»

Определяется оформление новой процедуры, которая может предусматривать получение двойного гражданства. Об особенностях этого процесса глава Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк рассказал «Европейской правде».

«Конституционная норма о „едином гражданстве“ сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — утверждает Максим Соколюк.

По его словам, ограничения будут касаться нескольких стран, в том числе государства-агрессора. Глава ГМС также утверждает, что двойное гражданство — это своего рода программа иммиграции в Украину.

«Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте в Украину», — говорит он.

Ранее сообщалось, что Зеленский своим указом упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших на стороне Украины.

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