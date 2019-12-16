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Стал известен соперник «Динамо» в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне после жеребьевок 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы узнали своих соперников и участники плей-офф Юношеской лиги УЕФА, среди которых был и представитель Украины — киевское «Динамо».
По итогам жеребьевки «бело-синие», выступающие под руководством бывшего игрока команды Игоря Костюка, будут противостоять загребскому «Динамо». Поединок пройдет 11 или 12 февраля в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Отметим, что клуб из Загреба в нынешнем сезоне играл против украинского клуба — в группе Юношеской лиги УЕФА подопечные Игора Йовичевича, тренировавшего в 2012--2015 гг. львовские «Карпаты», сыграли с «Шахтером» в Харькове вничью (1:1), а у себя дома обыграли «горняков» (1:0).
В остальных парах между собой встретятся:
«Дерби Каунти» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Порту» (Португалия) — «Зальцбург» (Австрия)
«Сарагоса» (Испания) — «Лион» (Франция)
«Шериф» (Молдова) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Атлетико» (Испания)
«Мидтъюлланд» (Дания) — «Лилль» (Франция)
«Ренн» (Франция) — «Брюгге» (Бельгия)
Напомним, что киевляне, выступая в турнире по «пути чемпионов», последовательно обыграли по сумме двух матчей македонскую «Шкендию» (8:0 дома и 2:2 на выезде) и греческий ПАОК (3:0 дома и 2:2 на выезде).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тина Кароль с шикарным декольте исполнила Гимн Украины и принесла удачу «Динамо» в Чернигове.
Фото ФК «Динамо»
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