Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Спорт

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира Старого Света. На данной стадии турнира Украина будет представлена лишь донецким «Шахтером», занявшим третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, а вот киевское «Динамо» и «Александрия» не смогли занять одно из двух первых мест в своих группах Лиги Европы, чтобы продолжить выступление на европейской арене и весной будущего года.

По итогам церемонии были сформированы следующие пары:

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды)

«Байер» (Леверкузен, Германия) — «Порту» (Португалия)

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария)

«Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

АЗ (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Бенфика» (Португалия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция)

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)

Добавим, что первые матчи 1/16 финала пройдут 20 февраля (хозяевами выступят команды, указанные в парах первыми), ответные — 27 февраля 2020-го. Финал пройдет 27 мая на 44-тысячном стадионе «Гданьск» в одноименном польском городе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

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