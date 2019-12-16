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"Слуги народа" внесли в Раду закон о легализации игорного бизнеса: что предлагают
Народные депутаты от «Слуги народа» доработали законопроект о легализации игорного бизнеса и уже завтра его могут рассмотреть на заседании Верховной Рады. Об этом во время брифинга сообщил председатель президентской фракции Давид Арахамия.
На странице партии в Facebook говорится, что игорный бизнес нужно легализовать как можно скорее, чтобы тот приносил доходы в бюджет.
В документе предусматривается, что заведения игорного бизнеса будут отделены от других общественных пространств. Также будет создана национальная мониторинговая онлайн-система и база игроков.
Количество игорных залов уменьшится в десять раз, количество автоматов — вчетверо.
Наземные казино будут функционировать только в гостиницах с пятью звездами.
За нарушение закона предусмотрены штрафные санкции:
- за ведение игорного бизнеса без лицензии — от 4 до 8 лет;
- работникам правоохранительных органов за бездействие — от 3 до 6 лет.
Средства, вырученные от игорного бизнеса, через спецфонд будут направляться на поддержку спорта, медицины и образования.
Напомним, против возможной легализации азартных игр выступают 58% украинцев. 84% совершеннолетних жителей Украины никогда не играли в азартные игры или же делают это крайне редко. В то же время процент тех, кто регулярно играет, крайне невысок — всего 3%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы «Рейтинг».
По мнению экспертов, парламент собирается легализовать азартные игры в интересах россиян и офшорных компаний.
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