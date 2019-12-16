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Будут бить: Арахамия заявил о возможных нападениях на "слуг народа" из-за земельного вопроса
После нападения на «слугу народа» Михаила Ананченко, руководитель президентской фракции в парламенте Давид Арахамия не исключил агрессию в отношении представителей монобольшинства в связи с рассмотрением земельного вопроса, передает «УНН».
Арахамия в кулуарах Рады заявил, что полиция предупредила «слуг народа», что на этой неделе будет «активная и агрессивная фаза». «Правоохранительные органы нас предупредили, что нападения могут продолжаться на этой неделе. То есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время заседания парламентского аграрного комитета, который рассматривал вопрос о земле, возникла знатная драка. После нее с сотрясением мозга в больницу попал «слуга народа» Андрей Богданец. А полиция в рамках этого дела пришла к бывшему депутату от «Свободы», ветерану АТО Алексею Кайде, которого заподозрила в участии в нападении на Богданца.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..