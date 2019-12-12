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Происшествия

В Киеве задержали одного из участников драки в Раде (видео)

10:27 12 декабря 2019 471
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция задержала одного из предполагаемых участников драки в здании парламента. После жалобы пострадавшего Андрея Богданца полицейские нагрянули в дом к бывшему депутату от «Свободы», ветерану АТО Алексею Кайде.

Как рассказал лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, к Кайде полицейские пришли на рассвете — в пять часов утра, напугали ребенка, а экс-депутата босого вытащили в коридор и надели наручники. Партийцы засняли, как происходило задержание.

Кайду отвезли в Печерский райотдел полиции. В дальнейшем суд должен определить меру пресечения.

Напомним, драка в парламенте возникла после заседания аграрного комитета. Участвовали депутат от «Слуги народа» Богданец и представители «Свободы». После потасовки Богданец съездил в «Феофанию» и там ему подтвердили диагноз «сотрясение мозга». Полиция сама начала расследование драки, не дожидаясь заявления от депутата.

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