Причиной рассеянного склероза может быть вирус герпеса

Здоровье и медицина

Исследователи из Каролинского института (Швеция) проанализировали результаты анализов пациентов, страдающих рассеянным склерозом, и обнаружили, что многие больные были заражены одним и тем же штаммом вируса герпеса. Есть несколько штаммов вируса. Один из них поражает губы, другой — половые органы, некоторые разновидности провоцируют псевдокраснуху. Штамм HHV6, который был обнаружен у людей с рассеянным склерозом, способен проникать в нервные клетки, утверждают ученые.

Врачи и прежде говорили о связи некоторых штаммов герпеса и рассеянного склероза. Ученые из Швеции установили: наличие антител к определенному виду герпеса повышало риск развития рассеянного склероза в два раза.

Что еще может приводить к рассеянному склерозу? Сбой в работе иммунной системы, вирусные и бактериальные заболевания, генетическая предрасположенность, нехватка витамина D, сильные стрессы, травмы головы, спины, регулярное физическое и психическое перенапряжение, преобладание в пище животных жиров и белков, химикаты.

Первые симптомы рассеянного склероза проявляются, когда поражено около 50 процентов нервных волокон. Больной жалуется на ухудшение зрения, боль и двоение в глазах, нарушение речи, мышечную слабость, нарушение координации движений, онемение и покалывание в пальцах. Со временем наступает паралич лицевого, тройничного нервов, а также паралич конечностей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вирус герпеса стимулирует развитие болезни Альцгеймера.

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