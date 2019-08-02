Шаткость походки и снижение зрения: первые признаки рассеянного склероза

Здоровье и медицина

Так получилось, что в течение одной недели в семьях у моих знакомых детям был поставлен диагноз рассеянный склероз. Дети не маленькие: девушке 21 год, парню — 28 лет. Теория парности случаев в действии… Или все же статистика, указывающая на рост заболеваемости? Раньше считалось, что при этом грозном недуге не стоит строить планы на будущее. «Я не выйду замуж, и детей у меня не будет», — заявила девушка, прочитав в интернете информацию, публикуемую в разных источниках. «Это конец жизни?» — спросил парень, который тоже ознакомился с доступными благодаря интернету сведениями. Прокомментировать ситуацию «ФАКТЫ» попросили известного невропатолога, руководителя Киевского городского центра рассеянного склероза, действующего на базе Киевской городской клинической больницы № 4 доктора медицинских наук Татьяну Кобысь.

«Нельзя допускать стрессов, апатии и уныния: они плохо сказываются на иммунитете»

— Рассеянный склероз — это не рассеянность и забывчивость, как считают многие из тех, кто с диагнозом не знаком, — говорит Татьяна Кобысь. — Речь идет о серьезном аутоиммунном заболевании, которое возникает чаще всего у молодых людей в возрасте 20—30 лет. Из-за сбоя в иммунитете так называемые иммунные комплексы проникают в мозг и начинают повреждать нервные оболочки, захватывая при этом все новые и новые участки головного и спинного мозга. С какой скоростью они будут действовать, неизвестно. Все зависит от организма человека. Но в мире активно ведутся поиски эффективных лекарств, позволяющих затормозить процесс. Это возможно уже сейчас. Так что ставить крест на своей жизни и впадать в депрессию не надо.

Я наблюдаю за пациентами, которые многие годы ведут активный образ жизни, занимаются бизнесом, создают семьи. Кстати, женщинам, страдающим рассеянным склерозом, роды вовсе не противопоказаны. А вот чего нельзя допускать, так это уныния, апатии и стрессов. Доказано, что во время стресса способность иммунных комплексов проникать в мозг (преодолевать гематоэнцефалический барьер) и образовывать атеросклеротические бляшки повышается.

— Поставить диагноз бывает сложно?

— Рассеянный склероз может маскироваться, выдавая себя за другие болезни. Симптомы похожи, но если врач заподозрит это заболевание, то обязательно отправит на МРТ. И на снимке чаще всего можно увидеть, есть у пациента рассеянный склероз или нет. Хотя и здесь нужен профессионализм: похожие образования в мозге бывают еще при ста заболеваниях. Для рассеянного склероза характерно, что бляшки находятся в нескольких зонах головного или спинного мозга. Подчеркну: не в одном участке, а в нескольких и в разных местах. Отсюда в диагнозе слово «рассеянный».

Если у врача возникло подозрение, но он в диагнозе не уверен, тогда назначается повторное МРТ-исследование через месяц-два. Оба снимка сравнивают, чтобы понять, появились ли новые склерозированные участки. А еще уточнить диагноз помогает специальный анализ. В Украине его не проводят, но в сомнительных случаях мы берем у пациента спинномозговую жидкость и через частную фирму отправляем ее в зарубежную лабораторию, например, в Германию. Стоимость анализа — около двух тысяч гривен. Но он бывает нужен лишь в некоторых случаях.

— Каковы первые симптомы рассеянного склероза?

— Они разнообразны. Чаще всего это повышенная утомляемость, головокружение, шаткость походки, онемение руки, ноги, половины лица, снижение зрения (обычно страдает один глаз) или слуха. Эти симптомы асимметричные и довольно стойкие, а не преходящие (держатся больше двух суток). Бывают стреляющие боли в области лица, боль в пояснице, напоминающая радикулит.

Сразу с такими симптомами в наш центр обращаются редко. Чаще идут к невропатологу, который ищет причину нарушений. Но бывает, человек сам ставит себе диагноз рассеянный склероз, читая информацию в интернете, и приходит с просьбой: «Снимите диагноз». Ведь начинает переживать, не спать ночами, делать пугающие прогнозы. Лучше этим не заниматься. Ведь стресс, как я уже говорила, опасен при любом заболевании.

«Организм должен получать витамин D3. Он вырабатывается кожей под солнечными лучами, а также содержится в рыбьем жире»

— Известны причины появления рассеянного склероза?

— Не все. Существует комплекс причин. К самым опасным как раз и относятся переутомление, стресс, курение, контакт с некоторыми вирусами (в частности, с вирусом Эпштейна-Барр). Исследования показали, что в этой цепочке важную роль играет нехватка витамина D3. Дети должны получать его в достаточном количестве. Он содержится, в частности, в рыбьем жире. Витамин вырабатывается также под солнечными лучами. Но надо соблюдать баланс, не переусердствовать с загаром.

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— Может ли тот же грипп «запустить» заболевание?

— Он может, скорее, дать проявиться заболеванию: вирусная инфекция, в том числе грипп, на фоне рассеянного склероза переносится тяжелее. Внимательный врач, назначив дополнительное обследование, в частности МРТ головного мозга, может обнаружить склерозированные участки. «Случайной находкой» заболевание бывает довольно часто.

— И что надо делать в этом случае?

— Обращаться к специалистам, которые лечат рассеянный склероз, например, в наш центр. Вместе с врачом необходимо построить план: что делать, как лечиться, как часто наблюдаться, какой образ жизни вести. Важны положительный настрой, умеренные физические нагрузки: простые упражнения улучшают координацию движений, работу мускулатуры, ходьба активизирует мышцы, плавание расслабляет. Многое зависит от того, какая форма рассеянного склероза у пациента — активная или мягкая. Врачу необходимо знать о первых проявлениях болезни, насколько быстро формируются новые участки поражения. Эта информация позволяет дать прогноз развития заболевания, хотя и не абсолютно точный.

— Можно ли добиться длительной ремиссии?

— Да. Есть широкий спектр методов лечения. Применяются интерфероны, появляются новые препараты (моноклональные антитела), прицельно действующие на конкретную клетку, разбивающие механизм заболевания. В некоторых случаях мы рекомендуем пациенту только регулярный контроль и не назначаем препараты. Но обычно раз в полгода человек должен прийти к нам на консультацию, чтобы убедиться, что болезнь не прогрессирует или же следует принимать срочные меры.

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