23.31 / 23.54 25.87 / 26.25
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

"Жму руку": Зеленский поддержал "фашиста" Зозулю

19:56 16 декабря 2019 197
Зозуля
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, которого во время матча между командами «Альбасете» и «Райо Вальекано» болельщики последней оскорбляли, называя «нацистом».

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!», — написал Зеленский в Facebook.

Напомним, в поддержку украинского футболиста высказались в МИД Украины.

«ФАКТЫ» писали о том, что Роман Зозуля намеревался судиться с испанским политиком Пабло Иглесиасом, который назвал футболиста «неонацистом и расистом».


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

автомобиль

В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин

Том Круз

Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер