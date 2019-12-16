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"Жму руку": Зеленский поддержал "фашиста" Зозулю
Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, которого во время матча между командами «Альбасете» и «Райо Вальекано» болельщики последней оскорбляли, называя «нацистом».
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!», — написал Зеленский в Facebook.
Напомним, в поддержку украинского футболиста высказались в МИД Украины.
«ФАКТЫ» писали о том, что Роман Зозуля намеревался судиться с испанским политиком Пабло Иглесиасом, который назвал футболиста «неонацистом и расистом».
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