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Происшествия

В метро Киева нельзя оплатить проезд банковской картой: что происходит

19:34 16 декабря 2019 81
карта
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 16 декабря, в киевском метро пассажиры не могли расплатиться за проезд ни с помощью банковских карт, ни с помощью карты киевлянина. Об этом сообщил журналист Андрей Юхименко. Подобный сбой в столичном метро был зафиксирован 20 ноября.

О сбое в системе сообщают и другие киевляне.

По состоянию на 18:30 люди могут только купить жетон за наличные, другие варианты оплаты проезда не работают.

Что стало причиной сбоя и когда его последствия ликвидируют, на данный момент неизвестно.

Пресс-секретарь директора Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова сообщила «Информатору», что проблема не в системе Kyiv Smart City, «упала» система метро.

Напомним, кроме банковской карточки, в метрополитене принимаются к оплате заблаговременно пополненные пластиковые карточки (зеленого цвета) и новые Kyiv Smart Card (голубого цвета). Льготные категории пассажиров могут пройти в метро, предъявляя карточку киевлянина. На большинстве станций продолжают принимать жетоны.

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