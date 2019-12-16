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Под Киевом сбитому на перекрестке пешеходу оторвало обе ноги: полиция ищет водителя-преступника
В Боярке под Киевом произошло смертельное ДТП, в котором пешеходу оторвало ноги. Виновник скрылся с места аварии и теперь его разыскивают правоохранители. Два дня назад под Киевом на Бориспольской трассе автомобиль так ударил пешехода, что его тело разорвало на части.
Как сообщили в Киевском областном главке полиции, водитель автомобиля Mercedes С-220 на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода и скрылся.
В результате местный житель получил травмы в виде травматической ампутации нижних конечностей.
Полицейские недалеко от места аварии обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями, но без водителя. Тело потерпевшего без ног нашли спрятанным на территории гаражей.
Тело погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Работники полиции проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию пропавшего водителя.
В полиции просят всех, кому известна какая-либо информация по данному факту, звонить на телефон 102.
Напомним, в Киеве за сутки произошло два ДТП, в котором погибли пешеходы. Одна трагедия случалась на Житомирской трассе возле поста полиции «Сосновый бор», вторая — в столичном пригороде Вишневое.
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