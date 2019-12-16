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Убиты более 14 тысяч человек: Украина обратилась к ООН из-за агрессии РФ
Министерство иностранных дел Украины выступило с заявление о том, что более 14 тысяч человек погибли вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, начиная с 2014 года.
Заявление сделано по случаю 45-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 3314 (XXIX) «Определение агрессии», говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое по подсчетам международных организаций достигло более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч — погибшие, 1,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами», — говорится в сообщении.
В МИД отмечают, что с 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия РФ в Крыму и на Донбассе как акт агрессии.
«Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314 (XXIX) „Определение агрессии“, принятой 45 лет назад», — говорится в заявлении.
Также в МИД подчеркивают, что военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Крыма и частей Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и является следствием международного вооруженного конфликта, развязанного РФ против Украины 20 февраля 2014 года.
«Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия на всех международных площадках и противодействовать попыткам России легитимизировать оккупацию АР Крым и г. Севастополь с целью прекращения произвола российской оккупационной администрации в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму в условиях российской оккупации. В документе требуется от страны-агрессора России прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове путем переселения туда своего населения и принудительного выселения местных жителей.
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