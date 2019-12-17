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"Абсолютно есть шанс": в Кабмине рассказали, когда Украине не будут нужны кредиты МВФ
Министр финансов Оксана Маркарова, которая рассказала о том, что в Украине могут снизить налог на доходы физлиц, высказала уверенность в том, что наша страна через три года не будет нуждаться в кредитование Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом она сказала в передаче «Свобода слова» на ICTV.
Маркарова напомнила, что Украина достигла договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе с МВФ.
«Это новая программа на три года примерно на 5,5 млрд долларов. Эта программа на три года, как мы ее в середине называем, надеемся последняя программа, которую мы не закончим на полпути, а мы с ней выпустимся. И уже наше сотрудничество с фондом будет как страны-участницы, которая не требует нового кредитования», — заявила Маркарова.
По ее словам, программа базируется на стандартных вопросах для МВФ. В частности, фискальной, монетарной и антикоррупционной политике.
«У Украины абсолютно есть шанс через три года стать самодостаточной», — добавила она.
Напомним, ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий. В то же время Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом в начале 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что Тимофей Милованов, комментируя получение Украиной очередного транша от МВФ, заявил, что деньги — не главное, они играют всего лишь роль «финансовой подушки» при проведении реформ.
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