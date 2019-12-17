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Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца
В связи с разночтением толкования случаев, когда назначается пенсия по случаю потери кормильца, в Пенсионном фонде Украины объяснили, что право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые были на полном содержании и получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
В учреждении уточнили, что нетрудоспособными членами семьи считаются: муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж, определенные статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»; дети умершего кормильца, до достижения ими 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.
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Кроме того, в данный список включают детей-сирот до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет; муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат, или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет (независимо от возраста и трудоспособности).
Пенсия по случаю потери кормильца назначается в размере: на одного нетрудоспособного члена семьи — 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними в равных долях.
Период, на который назначается пенсия в связи с потерей кормильца: пенсия назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста — пожизненно; на всех членов семьи, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца, назначается одна общая пенсия; по требованию члена семьи из общей суммы пенсии выделяется его доля, которая выплачивается отдельно; выделение доли пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о выделении доли.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!