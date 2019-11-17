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ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит
Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который ранее уличили в умышленном занижении выплат одной категории пенсионеров, начал проверку достоверности информации, поданной в электронных пенсионных делах. Об этом сообщила пресс-служба фонда на официальной странице в Facebook.
Уточняется, что представители учреждения сверяю данные с информацией Государственной миграционной службы.
«Для обеспечения достоверности информации о лице в электронных пенсионных делах Пенсионный фонд осуществляет проверку актуальности данных о паспортных документах, которые имеются в указанных делах, на основании информации Государственной миграционной службы», — говорится в сообщении фонда.
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Как видно из опубликованной ПФУ инфографики, по состоянию на 14 ноября было обнаружено 150 258 неправильных записей. Из них 124 172 внесено данные о новом паспортном документе и 4302 исправлено реквизиты паспортного документа. Также зафиксировано 5955 компетентным органом письменно подтверждено достоверность паспортного документа.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 1231 о верификации пенсий, субсидий и других выплат из средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
В частности, глава государства внес предложения к соответствующему проекту закона и объяснил, почему он не может быть подписан в нынешней редакции.
Президент подчеркивает, что документом предлагается внести изменения в абзац 2 части третьей статьи 32 закона и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и абзац 2 части 7 статьи 11 закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», изложив их в новой редакции (подпункты 11, 12 пункта 2 раздела «Заключительные и переходные положения»).
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Этим законом ч. 3 статьи 32 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и часть седьмая статьи 11 ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» дополнены нормами о предоставлении Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований соответственно.
Зеленский подчеркивает, что в случае внесения изменений, предлагаемых законопроектом № 1231, изменения, внесенные ЗУ № 140-ІХ в части предоставления НАПК доступа к упомянутым выше государственных реестрам, будут фактически утрачены, а указанное Национальное агентство лишено права такого автоматизированного доступа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 173 миллиардов гривен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Кроме того, планируется ввести надбавки одиноким пенсионерам. В бюджете на это предусмотрено 806 миллионов гривен. Также на уход за гражданами старше 80 лет повысятся надбавки на 670 гривен.
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