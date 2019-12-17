Украина

В Раде приняли важное решение по вопросу продажи земли иностранцам

Парламентский Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировку, касающуюся рынка земли, согласно которой иностранцы не смогут покупать землю сельхозназначения до решения этого вопроса на референдуме.

Об этом в социальных сетях пишет народный депутат Украины Евгения Кравчук, отчитавшаяся о результатах заседания фракции партии «Слуга народа». Также, по ее словам, будет уменьшена максимальная площадь (до 10−20 тысяч гектаров), которая может быть продана в одни руки.

Эксклюзивное интервью с председателем парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николаем Сольским «Россиянам мы точно не будем продавать нашу землю» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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