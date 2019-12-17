Малыш Йода обошел по популярности малыша Арчи — сына Меган Маркл (фото, видео)

Мир

Google, подводя итоги 2019 года, опубликовал список самых популярных в мире младенцев. Как выяснилось, наибольшее количество поисковых запросов было посвящено вымышленному персонажу — Малышу Йоде. Покоривший своей «няшностью» миллионы сердец персонаж сериала «Мандалорец», созданного на основе киносаги «Звездные войны», дебютировал в ноябре и уже стал героем множества интернет-мемов. В продажу уже даже поступили игрушки в виде Малыша Йоды, которые пользуются бешеной популярностью.

На втором месте после Baby Yoda идет запрос Baby Shark (Малыш Акула) — название популярной детской песни о семействе акул. Видеоклип в исполнении корейского проекта Pinkfong стал популярным вирусным видео, которое посмотрели на YouTube более четырех миллиардов раз.

Первенец британского принца Гарри и Меган Маркл, «королевский малыш» Арчи оказался лишь на третьем месте. Всплеск интереса к нему наблюдался в мае этого года — в районе даты его рождения.

В первую десятку самых популярных малышей вошли также дети знаменитостей — в том числе телезвезды и светской львицы Ким Кардашьян, актрисы Эми Шумер, американского телеведущего Энди Коэна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети нашли кошку, похожую на малыша Йоду.

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