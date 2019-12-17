- 10:23 Социальная помощь малообеспеченным: проверка выявила нарушения на миллионы гривен
- 10:13 Стянули десятки "Градов": боевики устроили дерзкую провокацию под Луганском
- 10:12 Центр Киева взяли под усиленную охрану: что произошло
- 10:10 День святой Варвары: чего нельзя делать в праздник
- 09:51 Снятие неприкосновенности и изменения в Налоговый кодекс: онлайн-трансляция заседания Рады
- 09:47 Мужчина открыл стрельбу по военным под Киевом: детали и фото инцидента
- 09:45 Одно лицо: в сети подметили сходство звезды сериала «Друзья» с отцом-трансгендером сестер Дженнер
- 09:26 Доллар продолжает падение: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке 17 декабря
- 09:22 Били по голове: в киевском метро устроили самосуд над наглым вором
- 09:11 Малыш Йода обошел по популярности малыша Арчи — сына Меган Маркл
- 09:07 На Черниговщине фура столкнулась с пассажирским автобусом: есть погибшие
- 09:01 В Раде приняли важное решение по вопросу продажи земли иностранцам
Доллар продолжает падение: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке 17 декабря
В Украине продолжает снижаться курс доллара. За прошедшие выходные доллар подешевел еще на 6 копеек, достигнув самого низкого уровня с января 2016 года.
На 17 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,4903 гривен за доллар, что почти на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2349,0376 гривен за 100 долларов, официальный курс евро — 2618,2373 гривен за 100 евро.
Минфин опубликовал курсы валют в банках и на черном рынке.
Отметим, несмотря на падения курса американской валюты, цены на продукты питания и товары широкого потребления не снижаются. Более того, некоторые продукты только дорожают.
О том, что будет с долларом в ближайшее время, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.