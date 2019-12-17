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Деньги

Доллар продолжает падение: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке 17 декабря

9:26 17 декабря 2019 249
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине продолжает снижаться курс доллара. За прошедшие выходные доллар подешевел еще на 6 копеек, достигнув самого низкого уровня с января 2016 года.

На 17 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,4903 гривен за доллар, что почти на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2349,0376 гривен за 100 долларов, официальный курс евро — 2618,2373 гривен за 100 евро.

Минфин опубликовал курсы валют в банках и на черном рынке.

Отметим, несмотря на падения курса американской валюты, цены на продукты питания и товары широкого потребления не снижаются. Более того, некоторые продукты только дорожают.

О том, что будет с долларом в ближайшее время, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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