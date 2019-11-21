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Стреляли в полицейского из карабина и пытались откупиться: в Харькове задержали опасных преступников
Полиция Харькова сообщила о подозрении трем местным жителям, которые в сентябре совершили нападение на полицейского с применением огнестрельного оружия. Напомним, ранее под Киевом вооруженный пенсионер МВД попытался отбить у полицейских человека, подозреваемого в разбойном нападении.
По данным пресс-службы полиции, в результате внезапно возникшего конфликта (на тот момент полицейский во внеслужебное время находился в одном из местных кафе) злоумышленники начали наносить ему телесные повреждения, а затем — открыли огонь из карабина «Сайга» в спину.
Однако когда полиция открыла уголовное дело, сообщники бандитов пытались выкупить их. 29-летнего посредника задержали во время передачи неправомерной выгоды.
Один из задержанных
Предложенная взятка
На данный момент трем мужчинам, совершившим нападение на правоохранителя, вручили подозрение по ч.4 ст. 296 («Хулиганство»), а их сообщнику — по ч.3 ст. 369 («Дача взятки») Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Харькове задержали полицейского, устроившего стрельбу на станции метро «Научная». А еще один харьковский правоохранитель вместе со своим знакомым избил человека и отобрал у него золотую цепочку и сумку с ценными вещами.
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