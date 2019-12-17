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Центр Киева взяли под усиленную охрану: что произошло (фото)
Во вторник, 17 декабря, в центре Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.
Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, спасатели, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой не нарушать общественный порядок и не мешать полицейским выполнять их служебные обязанности.
Напомним, ранее столичную полицию и Нацгвардию привлекали к работе в усиленном режиме во время протестных акция на Майдане и Банковой перед поездкой президента Зеленского на саммит «Нормандской четверки».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.