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Происшествия

Центр Киева взяли под усиленную охрану: что произошло (фото)

10:12 17 декабря 2019 108
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 17 декабря, в центре Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, спасатели, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой не нарушать общественный порядок и не мешать полицейским выполнять их служебные обязанности.

Напомним, ранее столичную полицию и Нацгвардию привлекали к работе в усиленном режиме во время протестных акция на Майдане и Банковой перед поездкой президента Зеленского на саммит «Нормандской четверки».

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