Барселона в огне: пожары охватили несколько районов города (фото, видео)

Мир

В ночь на 19 октября Барселону охватили пожары, спровоцированные участниками массовых акций протеста. Они идут в столице Каталонии уже пятые сутки. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 14 октября Верховный суд Испании приговорил к реальным тюремным срокам 10 политиков и бывших чиновников, открыто поддерживающих идею независимости Каталонии и принимавших участие в организации и проведении референдума по данному вопросу, который был проведен в 2017 году. Как известно, испанские власти отказались признать его результаты. Организаторов референдума 14 октября отправили за решетку на сроки от 9 до 13 лет.

Это вызвало волну протеста в Барселоне и других городах автономии. В пятницу, 18 октября, в каталонской столице началась всеобщая забастовка. Не вышли на работу сотрудники автомобильной компании Seat. Закрылась крупнейшая сеть супермаркетов Bonpreu. Бастуют работники авиакомпаний Iberia и Vueling. Аэропорт Барселоны работает с серьезными перебоями. Отменены сотни авиарейсов. Также не работает морской порт. Перекрыта автомобильная трассаАР-7, соединяющая Каталонию с Францией.

Министерства иностранных дел многих стран мира, включая Украину, рекомендуют своим гражданам проявлять крайнюю осторожность в Барселоне и избегать появления в местах массового скопления людей. Однако весь город превратился в такое место! Туристам в Барселоне в эти дни не позавидуешь. Они не могут посетить традиционно популярные достопримечательности, включая знаменитый храм Саграда-Фамилия. Собор пришлось закрыть, поскольку его администрация не в состоянии в нынешних условиях обеспечить безопасный проход туристов внутрь здания. Храм заблокирован протестующими.

Днем 18 октября более 500 тысяч человек вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в мирном марше протеста. С наступлением темноты снова активизировались радикально настроенные группы протестующих. Они возобновили поджоги и нападения на полицейских. Эти люди используют коктейли Молотова, камни, биты. Их действия спровоцировали пожары в нескольких районах Барселоны.

Полиция в ночь на 19 октября впервые применила резиновые пули против участников протестов. Когда этого оказалось недостаточно, в ход пошли водометы и слезоточивый газ. Полицейские стараются тут же разбирать баррикады. Только за эту ночь пострадали более 40 человек. Общее число попавших в больницу с травмами и ранениями за пять суток протестов давно перевалило за сотню.

Полиция проводит задержания наиболее активных участников протестов. Ночью 19 октября в участки доставили 14 человек. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка предупредил, что протестующим, которые прибегли к насилию, грозит тюремное заключение сроком до шести лет. Он утверждает, что в Барселоне действует хорошо организованная группа молодчиков примерно из 400 человек, которые провоцируют столкновения с полицией и поджоги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в связи с массовыми акциями протеста 26 октября в столице Каталонии не состоится футбольный матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Власти опасаются бойни на стадионе. Фанаты двух клубов и так не испытывают дружеских чувств друг к другу, а общий политический накал страстей способен спровоцировать страшные беспорядки в городе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter