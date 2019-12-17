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Автобус выехал на «встречку»: появились детали и фото смертельной аварии на Черниговщине
По факту смертельного ДТП на автодороге Копти-Глухов-Бачевск (Черниговская область), где столкнулись грузовик Iveco и автобус «Неоплан» сообщением Херсон — Москва, полиция открыла уголовное производство.
На данный момент известно о троих погибших на месте — водителе автобуса и двоих пассажирах. 16 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В числе пострадавших — сменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир автомобиля Toyota Camry. В областной полиции сообщили, что правоохранители помогли устроится у жителей ближайшего населенного пункта одной из пассажирок автобуса с 8-месячным ребенком.
По предварительным данным, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, которым управлял гражданин Сербии. Во время столкновения из полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги и повредили проезжающий мимо автомобиль Toyota Camry.
Уголовное производство открыли по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Боярке в результате ДТП погиб пешеход, которому оторвало ноги. Мужчину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Полицейские недалеко от места аварии обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями, но без водителя. А тело потерпевшего без ног нашли спрятанным на территории гаражей.
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