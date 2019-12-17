В Черновцах учительница издевалась над первоклассниками: подробности скандала (видео)

Общество и люди

В Черновцах родители учеников начальных классов добились увольнения учительницы, которая травила детей. Ранее в одной из школ города Каменское на Днепропетровщине дети сняли на видео издевательства учительницы над школьниками.

Как передает «5 канал», черновицкий педагог с 39-летним кричала на учеников, унижала их и толкала. Так, мама одного из первоклассников рассказала, что ее сын получил травму прямо на уроке: «Ребенок разговаривал на уроке с соседом. Она подошла, стала кричать и требовала, чтобы он вышел из класса, говорила: „Меняй школу“. Потянула из-за парты, и он ударился об угол парты в районе виска».

На школьном собрании родители решили выразить недоверие педагогу Татьяне Филипп. Директор учебного заведения Виктор Демьянчук попросил учителя дать письменные объяснения, но та написала заявление на увольнение. «Меня это не устраивает, такого и такого ученика не выгоняла или выгоняла, ударила или нет, твое объективное видение напиши. А она принесла заявление и ушла домой», — объясняет директор СОШ № 6.

Журналистам не удалось получить комментарий самой учительницы — она не общается с прессой. В то же время в Управлении образования подтвердили факты травли и удивились, почему ни родители, ни руководство школы не поднимали этот вопрос раньше.

«Большая часть информации соответствовала действительности, родители справедливо поднимали этот вопрос. Как мы выяснили, такие ситуации случались и ранее, но не было обращений в Управление образования. Педагог уже выгорел, и пришло время отдыхать», — заявил журналистам начальник Управления образования Черновцов Сергей Мартынюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полицию обратились родители учеников одной из школ Киева, в которой педагог во время урока кричала на маленькую школьницу и оскорбляла ее. После этого девочка была вынуждена обратиться в медицинский пункт. Руководство школы подтвердило факт буллинга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter