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Украина

Стычки под Радой: появились данные о задержанных и пострадавших

13:58 17 декабря 2019 249
Под Радой
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 17 декабря, на акции протеста против закона о рынке земли произошли столкновения митингующих с правоохранителями. Несколько полицейских получили травмы.

По информации пресс-службы Нацполиции, правоохранители проводили профилактическую беседу с гражданами, которые пытались установить военную палатку на проезжей части улицы Грушевского. Но митингующие начали драку.

В противостоянии двое полицейских получили телесные повреждения — их отвезли в больницу. Правоохранители задержали одного из участников инцидента.

По информации Hromadske, в столкновениях пострадали журналист Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Они попали под атаку слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что одного из правоохранителей облили зеленкой. У некоторых протестующих в руках были палки, копья и камни. Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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