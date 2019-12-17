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Украина

"Нафтогаз" предупредил о появлении двойника: что об этом известно

15:49 17 декабря 2019 99
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

У НАК «Нафтогаз Украины», которая продолжает переговоры с Россией по газовому контракту, в социальных сетях появилась страничка-двойник.

«В Facebook появилась страница, которая притворяется компанией группы „Нафтогаз“ — https://www.facebook.com/naftogazitaly. Мы, конечно, рады, что наше имя так высоко котируется у бизнесменов, но так делать некрасиво. Мы вежливо попросили людей удалить эту страницу, но она до сих пор есть», — говорится в сообщении, размещенном на страничке НАК.

Интернет-пользователей проинструктировали, как можно довести до администрации социальной сети, что страничка — фейковая.

На настоящей странички «Нафтогаза» есть голубая «птичка», подтверждающая, что интернет-пользователем с таким именем идентифицирован.

А у странички-дубля — нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ цена на газ для конечных потребителей возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установили в «Нафтогазе».

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