Почему в 2020 году курс доллара может упасть до 21 гривни: названы причины

Деньги

Не секрет, что существенное укрепление гривни и, соответственно, падение курсов доллара и евро по отношению к ней стало неожиданностью для большинства украинцев. Даже многие финансисты не могут осознать, что вместо традиционной осенней девальвации национальной валюты произошла ее ревальвация, то есть укрепление курса. Причины такого явления были неоднократно озвучены и специалистами Национального банка Украины, и банкирами, и независимыми финансовыми экспертами. В первую очередь это приток иностранного капитала за счет приобретения инвесторами украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), возросшие валютные поступления от экспортеров аграрной продукции и увеличение денежных переводов из Европы от наших «заробитчан». Однако ситуация в любой момент может измениться. Миллионы украинцев давно задаются вопросом: что будет с курсом гривни в наступающем 2020 году?

«Трудовые мигранты — это самая большая „отрасль“ в украинской экономике»

Свой прогноз относительно курса гривни к доллару «ФАКТАМ» дал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров:

«В следующем, 2020 году гривня может укрепиться до курса 21 грн за доллар. И основанием для этого станут те же причины, что и в нынешнем году. Говоря о причинах, стоит их рассмотреть подробнее.

Многие считают, что приток иностранных денег в ОВГЗ является главным фактором укрепления гривни в 2019 году. Однако стоит заметить, что иностранцы купили ОВГЗ на 4 млрд долларов, а чистая покупка валюты со стороны НБУ с начала года по 12 декабря составила 5 млрд долларов. Если сложить два этих фактора, то можно констатировать, что валютная «кубышка» НБУ полностью нивелировала весь объем по притоку денег в госдолг Украины по ОВГЗ, даже с лихвой — на 1 млрд долларов. И поэтому можно опровергнуть мнение о том, что именно приток денег иностранцев в государственные долговые бумаги стал главной причиной роста курса гривни.

Если обратиться к такому показателю, как счет текущих операций и торговый баланс, то по ним у страны дефицит. За первый и второй кварталы 2019 года дефицит торгового баланса по товарам и услугам составил 4,6 млрд долларов. А дефицит счета текущих операций составил за этот же период 667 млн долларов. Это значит, что данные показатели также не были источником укрепления гривни. Более того, стоит учитывать, что для развивающихся экономик обычно характерен профицит торгового баланса, ведь именно им и покрывается отток капитала из страны. Но, глядя на статистические данные Украины, можно подумать, что в страну постоянно идет приток капитала. Ведь у Украины уже многие годы отмечается стабильный дефицит торгового баланса и счета текущих операций. И если смотреть на цифры статистики, то действительно запутаешься в поиске причин укрепления гривни. Однако не всегда нужно и можно быть простым счетоводом. Для понимания ситуации иногда необходимо включить здравый смысл и посмотреть на нее шире.

Если верить статистике, то в 2018 году по счету текущих операций в графе «первичные доходы от оплаты труда» значится цифра 11,4 млрд долларов. Это деньги, которые перевели украинцы, работающие за рубежом. Сколько их, никто точно не знает, цифры разнятся. Например, Минсоцполитики в 2018 году оценивало, что 3,2 млн украинцев постоянно работали за рубежом, а с учетом сезонных работников цифра доходила до 9 млн. Но давайте усредним, пусть будет 5 млн постоянно работающих за рубежом украинцев. И, по официальным данным, выходит, что в среднем каждый работающий за границей гражданин ввез в страну всего 2 280 долларов за весь 2018 год, или же по 190 долларов в месяц. Однако в НБУ посчитали, что в 2018 году в страну от трудовых мигрантов было переведено 14,3 млрд долларов. Даже с этой цифрой выходит, что один трудовой мигрант переводил в страну в среднем 240 долларов в месяц.

Здравый смысл подсказывает мне, что этот показатель не соответствует действительности. Просто 240 долларов в месяц — эта сумма, которую финансовые власти страны смогли посчитать. Но есть деньги, которые просто невозможно подсчитать. Ведь если человек везет деньги наличными, а не делает банковский перевод, везет их без декларирования, поскольку сумма меньше 10 тысяч долларов, то их почти невозможно учесть. Они статистикой и не учитываются. А таких денег может быть больше, чем тех, которые идут официально. Таким образом, в действительности трудовые мигранты переводят не 280 долларов в месяц, а гораздо больше.

А если это так, то в Украину в виде наличных может дополнительно поступать и 10, и даже 20 млрд долларов, которые вообще никак не учтены. И общий объем денег (с учетом официальных данных), которые люди привозят в страну, может превышать 30 млрд долларов. И если считать так, то этим как раз и оправдывается и покрывается постоянный торговый дефицит Украины.

Трудовые мигранты на сегодняшний день — самая большая «отрасль» в украинской экономике, даже если сравнивать с сельским хозяйством или металлургией. И в этой отрасли занято наибольшее количество людей, средние доходы которых, скорее всего, выше, чем у людей, работающих в самой Украине. И справедливо было бы считать, что вклад именно этой «отрасли» в приток капитала в страну наиболее весомый, но эта экономика в значительной степени скрыта от взора статистики.

Плюс к этому важно понимать, что деньги от экспорта, деньги трудовых мигрантов, ввезенные в страну, не обязательно всегда трансформируются в гривню. И приток валюты не равен конвертации этой валюты в гривню. Деньги в валюте могут спокойно лежать под матрасом в виде резервов. Причем эти резервы есть у всех: у домохозяйств, компаний, банков и государства. И резервы — меняющаяся величина. Денежный валютный резерв может как расти, так и падать.

Поэтому, условно говоря, можно представить себе огромный резервуар, скажем «бочку», в которую постоянно вливаются деньги от экспорта, мигрантов, вложений нерезидентов в Украину и так далее. Общий поток денег может составлять в год 90 или 100 млрд долларов. Внутри самой «бочки», то есть в резерве, лежит 50, может, 100, а может, и 200 млрд долларов".

«Украинская валюта имеет все шансы, чтобы продолжить свое укрепление вплоть до отметки 21 гривня за доллар»

«Так вот, для курса гривни важно не то, сколько денег вливается в «бочку», — продолжает Федоров. — Они ведь все могут стать просто валютными резервами. Важно то, сколько из этой «бочки» продается валюты, и эта цифра часто не соответствует общему притоку валюты в страну. Она может быть и меньше, и больше общего объема валютных поступлений. Но политики, эксперты и аналитики очень часто, прогнозируя и определяя курс гривни, оценивают именно приток денег в страну, то количество, которое вливается в «бочку», причем без учета значительной части денег от трудовых мигрантов.

В конечном же счете гривню и валюту покупают люди в зависимости от их мнений и настроений. И именно от решений миллионов людей, владеющих валютой, и зависит то, сколько денег из «бочки» будет конвертировано в гривню. В теории в какой-то период эта цифра может быть в два раза меньше, чем приток денег в страну. И тогда происходит так называемая долларизация экономики. А в другой период может быть наоборот: люди продают валюты в два раза больше, чем ее поступает в Украину, и тогда происходит снижение долларизации. В долгосрочном периоде, скажем, за 10 лет, конечно же, общий приток денег и конвертация будут примерно равны, но в краткосрочном и среднесрочном периоде очень важны настроения людей и уровень долларизации экономики.

В 2017-м и 2018 годах экспорт страны значительно вырос, как и доходы трудовых мигрантов из Украины, но тогда это не сильно сказалось на курсе гривни. Макроэкономическая стабилизация экономики уже была достигнута, однако у людей был страх войны. Поэтому так называемый уровень долларизации не падал.

Год назад в стране было фактически военное положение, а деньги, как известно, боятся военных рисков. В нынешнем же году военные страхи и, соответственно, риски стали снижаться. Причем в этом вопросе неважно, когда де-факто сократились риски, важно то, когда деньги перестали «бояться».

Реальные причины укрепления гривни в 2019 году — макроэкономическая стабилизация экономики после кризиса прошлых лет и значительное падение страхов и рисков войны. Эти факторы привели к росту экономической активности людей и снижению долларизации экономики. Все остальные факторы являются лишь производными от этих, основных.

В следующем, 2020 году, если не прилетит «черный лебедь», то есть не произойдет чего-то экстраординарного, и все эти факторы продолжат работать, то гривня имеет все шансы на то, чтобы продолжить свое укрепление. И курс вполне может дойти до отметки 21 гривня за доллар.



Что касается притока денег в ОВГЗ, то тут нужно понимать, что этот фактор не является первопричиной, он является следствием и производной от главных факторов", — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, что, несмотря на значительное укрепление гривни, продукты и бытовые товары не спешат дешеветь, а некоторые даже дорожают. Хотя цены на бензин и дизтопливо таки начали падать — после вмешательства Антимонопольного комитета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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