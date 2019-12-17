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В школу под Одессой срочно стянули полицию: что происходит (фото)
Днем во вторник, 17 декабря, на территории школы в селе Большой Дальник Беляевского района обнаружили артснаряды. Сообщение о взрывоопасной находке поступило в службу спасения «101» в 13:40.
«На место происшествия сразу выехали наши специалисты, — рассказали в региональном главке ГСЧС. — По предварительной информации, это 76-миллиметровые артснаряды времен Второй мировой войны».
В ведомстве уточнили, что смертоносную находку обнаружили на школьном стадионе, соседствующим со зданием учебного заведения.
«Учебный процесс приостановлен, дети отправлены по домам. Изъятие и уничтожение снарядов запланировано на 18 декабря. Охрану места обнаружения осуществляют работники Национальной полиции», — добавили в ведомстве.
Напомним, что в ноябре в Киеве вблизи Шулявского моста нашли более 100 снарядов времен Второй мировой войны. Для проведения работ по изъятию боеприпасов привлекалось 14 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.
А в декабре в столице обнаружили снаряд при расчистке озера в парке «Отрадный». Рабочие. Это уже пятый снаряд, который нашли в озере за полгода, пока идет его расчистка. Дно реки оказалось усеяно боеприпасами Второй мировой войны.
«ФАКТЫ» сообщали также о том, что в России на территории Кремля во время работ по укреплению грунта была обнаружена авиационная бомба.
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