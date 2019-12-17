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Стиль жизни

Кому повезет: гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака

21:58 17 декабря 2019 338
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 18 декабря, — день, когда уже все готовятся к новогодним праздникам. Если вы хотите узнать, когда вас ждет удача в 2020 году, читайте об этом в нашем материале.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Кому в 2020 году повезет в любви, а кто не встретит свою половинку

Овен

Хороший день для организации мероприятий, собеседований, деловых переговоров.

В любви не все радужно, не ждите хороших поступков от второй половинки.

Телец

Не стоит надеяться на чью-то помощь, верьте в свои силы и делайте все сами.

Пожилому родственнику понадобится ваша помощь.

Близнецы

Осторожнее с покупками в сети, вы можете попасть на шарлатана и потерять деньги.

Хороший день для косметических и оздоровительных процедур.

Рак

Не очень хорошая ситуация с финансами, не делайте крупных покупок.

Попробуйте себя в конкурсах, это ваш день, должны победить.

Лев

Не отказывайте людям в помощи, ведь скоро вам нужно будет обратиться к ним.

Хороший день, чтобы планировать будущее.

Дева

Избегайте конфликтов, но не отмалчивайтесь, это обижает близких.

Вечером устройте себе отдых.

Весы

Если вы мечтали о ребенке, то это именно тот день, когда пора действовать.

Утренний разговор раскроет вам тайну.

Скорпион

Избегайте разговоров с начальством. Лучше сходите и потанцуйте с человеком, который давно нравится.

Близкие сделают сюрприз.

Стрелец

Не самый лучший день для разговоров с любимым человеком о будущем.

А вот в путешествие отправляйтесь, ну, или на прогулку.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что свое мнение лучше держать при себе.

Хороший день для покупок.

Водолей

Возможен конфликт с близким другом, но уже к вечеру все будет хорошо.

Берегите горло, меньше разговаривайте.

Рыбы

Не поддавайтесь на уговоры друзей и близких, если вы уже все решили.

Вечером пригласите любимого человека на свидание.

Хорошего вам дня!

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