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Кому повезет: гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака
Среда, 18 декабря, — день, когда уже все готовятся к новогодним праздникам. Если вы хотите узнать, когда вас ждет удача в 2020 году, читайте об этом в нашем материале.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Хороший день для организации мероприятий, собеседований, деловых переговоров.
В любви не все радужно, не ждите хороших поступков от второй половинки.
Телец
Не стоит надеяться на чью-то помощь, верьте в свои силы и делайте все сами.
Пожилому родственнику понадобится ваша помощь.
Близнецы
Осторожнее с покупками в сети, вы можете попасть на шарлатана и потерять деньги.
Хороший день для косметических и оздоровительных процедур.
Рак
Не очень хорошая ситуация с финансами, не делайте крупных покупок.
Попробуйте себя в конкурсах, это ваш день, должны победить.
Лев
Не отказывайте людям в помощи, ведь скоро вам нужно будет обратиться к ним.
Хороший день, чтобы планировать будущее.
Дева
Избегайте конфликтов, но не отмалчивайтесь, это обижает близких.
Вечером устройте себе отдых.
Весы
Если вы мечтали о ребенке, то это именно тот день, когда пора действовать.
Утренний разговор раскроет вам тайну.
Скорпион
Избегайте разговоров с начальством. Лучше сходите и потанцуйте с человеком, который давно нравится.
Близкие сделают сюрприз.
Стрелец
Не самый лучший день для разговоров с любимым человеком о будущем.
А вот в путешествие отправляйтесь, ну, или на прогулку.
Козерог
Козерогам стоит помнить, что свое мнение лучше держать при себе.
Хороший день для покупок.
Водолей
Возможен конфликт с близким другом, но уже к вечеру все будет хорошо.
Берегите горло, меньше разговаривайте.
Рыбы
Не поддавайтесь на уговоры друзей и близких, если вы уже все решили.
Вечером пригласите любимого человека на свидание.
Хорошего вам дня!
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