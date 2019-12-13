Стиль жизни

Рака ждут перемены в личной жизни, а Тельца — на деловом поприще: гороскоп на неделю

ОВЕН. Удачный период наступает для того, чтобы вести переговоры, заключать сделки, предпринимать попытки для улучшения своего финансового положения. Одним словом, скучать вам точно не придется. Уделите внимание здоровью.

ТЕЛЕЦ. Вполне вероятно, что вам захочется кардинальных перемен, и это как раз тот яркий случай, когда желания совпадают с возможностями. Не пытайтесь игнорировать просьбы окружающих, вам все равно придется оказать им посильную помощь, потратив свои усилия и время.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для поездок, покупок, посещения различных мероприятий. Сидеть сложа руки — это не ваш вариант. В наиболее важных вопросах полагайтесь исключительно на собственную интуицию, пропуская мимо ушей «ценные» советы.

РАК. Благодаря рабочему настрою, активной жизненной позиции сумеете воплотить в жизнь задуманное. При этом ваши затраты как материального, так и морального характера окажутся минимальными. На личном поприще грядет период перемен — не стоит его бояться.

ЛЕВ. Задачи, которые поставило перед вами руководство, не такие уж сложные, как может показаться на первый взгляд. Вы запросто справитесь со своими обязанностями и еще найдете время для того, чтобы оказаться полезным коллегам и партнерам.

ДЕВА. Дела, которые были отложены вами в долгий ящик, почему-то заявят о себе именно в предстоящий период времени. Это вряд ли обрадует вас, но придется браться за них со вей решительностью и напором, на которые вы только способны.

ВЕСЫ. Финансовые операции желательно не планировать на ближайшее время, поскольку риски не получить то, на что рассчитываете, слишком высоки. Лучше заняться собственным имиджем, поэкспериментировать с внешним видом — получите от этого истинное удовольствие.

СКОРПИОН. Больше сил и внимания уделяйте собственной персоне, не особо беспокоясь о том, что скажут и подумают о вас другие. Хороший период наступает для тех, кто решительно хочет дать бой вредным привычкам и стать приверженцем здорового образа жизни.

СТРЕЛЕЦ. Чтобы добиться желаемого, вам необходимо сосредоточиться на главном, не обращая особого внимания на мелочи, ведь они не играют никакой роли в том, что касается финансового благополучия. Будьте экономнее, приберегите денежки для великих дел в будущем.

КОЗЕРОГ. Велика вероятность того, что вам удастся наконец-то помириться с важным для вас человеком, отношения с которым были испорчены, по сути, из-за пустяка. Смело можете отправляться в поездки, даже простая прогулка способна поднять вам настроение.

ВОДОЛЕЙ. Прежде чем настаивать на собственной точке зрения, убедитесь в том, что вы действительно правы на все сто процентов. Руководство благосклонно по отношению к вам, а это значит, что можно попросить повышения заработной платы.

РЫБЫ. Усталость, мешавшая вам сосредоточиться на важных вопросах, улетучится, вроде ее и не было. Это даст возможность вздохнуть на полную грудь и почувствовать прилив новых сил. Имеет все шансы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

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