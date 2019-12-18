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Отставка точно отменяется: министр юстиции Малюська получил более 1 млн грн пенсии
Министр юстиции Денис Малюська, которому приписывали намерение уйти в отставку по причине низкой заработной платы, пока что может, вероятно, «перевести дыхание» — на днях чиновник задекларировал 1,056 млн гривень пенсии, перечисленной ему Международным банком реконструкции и развития (США).
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Малюськой 16 декабря, пенсию он получил 9 декабря.
Как известно, в 2010—2019 годах министр работал консультантом и специалистом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка по предоставлению технической поддержки правительствам Украины, Беларуси и стран Центральной Азии.
Напомним, что ранее Малюська опроверг информацию СМИ о его намерении подать в отставку из-за низкой зарплаты. Он сообщил, что зарплата, полученная в ноябре (36 тыс. гривен) его устраивает, кроме того он недавно получил пенсию из США, где ему начислили более 1 млн гривен и ему этой суммы на хватит на год.
Первая зарплата Малюськи за сентябрь составила 20,7 тыс. гривен, за октябрь — 20 тыс. гривен. Малюська задекларировал 1,195 млн гривен доходов за 2018 год и 332 тыс. долларов пенсионных накоплений во Всемирном банке (США).
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале с еще одним топ-чиновником кабинета Гончарука, которого не удовлетворяет размер получаемой заработной платы — Министре развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофее Милованове. В частности, в Сеть утекли документы, в которых исполняющий обязанности госсекретаря Минэкономики Александр Черных просит Кабмин утвердить начисление министру Тимофею Милованову в ноябре премию за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% или 236 тыс. грн. Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн.
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