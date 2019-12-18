Битва за землю: прямая трансляция заседания Верховной Рады (видео)

Украина

После бурных акций протеста под Верховной Радой, участники которых протестовали против рынка земли в Украине, в среду, 18 декабря, профильный парламентский комитет продолжит рассматривать изменения в соответствующий проект закона перед вторым чтением. Ходят упорные слухи, что законопроект внесут в повестку дня еще на этой неделе, однако точной информации по этому поводу нет.

Тем временем Верховная Рада начнет свое утреннее заседание с рассмотрения в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, касающихся усовершенствования структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики.

Вторым значится вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (второе чтение с сокращенным сроком подготовки).

По такой же процедуре народным депутатам Украины предложат определиться с законопроектом, вносящим изменения в ряд законодательных актов, касающихся расширения возможностей самопредставления органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, местного самоуправления в суде.

Трансляция начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время протестов против рынка земли под Верховной Радой травмы получили 17 правоохранителей. Сильно пострадал подполковник Нацгвардии, в прошлом участник боевых действий.

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