24.09 / 24.33 26.52 / 26.91
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару собралась замуж (фото)

18:01 18 ноября 2019 180
Певица Соня Кей
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Племянница Софии Ротару певица Соня Кей (Sonya Kay), удивившая ранее соблазнительными образами, собралась замуж. Она рассказала о помолвке и показала кольцо, подаренное любимым.

«Я сказала «Да!», — написала Соня под фото.

«Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним» — рассказала певица.

Пока Соня не называет имя своего избранника. Как удалось узнать «ФАКТАМ», он не связан с миром шоу-бизнеса. Имя жениха певица обещает рассекретить ближе к свадьбе, которая запланирована на июнь следующего года.

Недавно Соня Кей выпустила клип на песню «Ходимо» — экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и гонками.

Также готовится к свадьбе телеведущий Дмитрий Шепелев, который сцепился в сети с коллегой Лерой Кудрявцевой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о свадьбе известного певца и композитора Влада Дарвина. Он женился на джазовой певице Кристине Марти, яркое торжество устроили в тайском стиле.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Танці з зірками судьи 2019

Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер