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Племянница Софии Ротару собралась замуж (фото)
Племянница Софии Ротару певица Соня Кей (Sonya Kay), удивившая ранее соблазнительными образами, собралась замуж. Она рассказала о помолвке и показала кольцо, подаренное любимым.
«Я сказала «Да!», — написала Соня под фото.
«Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним» — рассказала певица.
Пока Соня не называет имя своего избранника. Как удалось узнать «ФАКТАМ», он не связан с миром шоу-бизнеса. Имя жениха певица обещает рассекретить ближе к свадьбе, которая запланирована на июнь следующего года.
Недавно Соня Кей выпустила клип на песню «Ходимо» — экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и гонками.
Также готовится к свадьбе телеведущий Дмитрий Шепелев, который сцепился в сети с коллегой Лерой Кудрявцевой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о свадьбе известного певца и композитора Влада Дарвина. Он женился на джазовой певице Кристине Марти, яркое торжество устроили в тайском стиле.
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