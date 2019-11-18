Племянница Софии Ротару собралась замуж (фото)

Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару певица Соня Кей (Sonya Kay), удивившая ранее соблазнительными образами, собралась замуж. Она рассказала о помолвке и показала кольцо, подаренное любимым.

«Я сказала «Да!», — написала Соня под фото.

«Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним» — рассказала певица.

Пока Соня не называет имя своего избранника. Как удалось узнать «ФАКТАМ», он не связан с миром шоу-бизнеса. Имя жениха певица обещает рассекретить ближе к свадьбе, которая запланирована на июнь следующего года.

Недавно Соня Кей выпустила клип на песню «Ходимо» — экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и гонками.

Также готовится к свадьбе телеведущий Дмитрий Шепелев, который сцепился в сети с коллегой Лерой Кудрявцевой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о свадьбе известного певца и композитора Влада Дарвина. Он женился на джазовой певице Кристине Марти, яркое торжество устроили в тайском стиле.

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