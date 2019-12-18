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Происшествия

В Харькове неизвестные разбили памятник советскому писателю Горькому (фото)

13:26 18 декабря 2019 141
В Харькове неизвестные разбили памятник советскому писателю Горькому (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове, где летом 2019 года сначала снесли памятник маршалу Жукову, а потом его восстановили, досталось еще одному деятелю советской эпохи — неизвестные разбили памятник писателю Максиму Горькому.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области, разрушенный памятник обнаружил работник коммунального предприятия, совершавший обход территории утром 18 декабря.

Памятник Максиму Горькому был установлен на проспекте Новобаварский, 87.

На место ЧП выезжали правоохранители, информация внесена в Единый журнал учета Новобаварского отдела полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове неизвестные надругались над памятником воинам Украинской повстанческой армии в парке «Молодежный», забросав его строительным мусором и коробками с остатками пищи.

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