Нардеп рассказал о "подводных камнях" законопроекта Зеленского о децентрализации

Украина

В президентском законопроекте о децентрализации, текст которого появился на сайте Верховной Рады, содержится положение, которое позволяет парламенту определить статус Донбасса простым большинством голосов.

Об этом в соцсетях пишет народный депутат Украины Владимир Арьев. «Война — это мир. Свобода — это рабство. Невежество — это сила». Оруэлл воплощается в изменениях в Конституцию. Эту «децентрализацию» с закреплением прямой единоличной президентской вертикали еще будут анализировать. Но есть один реальный очевидный сигнал тревоги", — пишет нардеп и акцентирует внимание на том, что нынешняя редакция статьи 92 Конституции разрешает определять законами (то есть, решениями Рады) статусы Киева и специальный статус других городов.

А проект Зеленского предлагает определять законами административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единицы и правовой статус города Киева как столицы Украины

«Привет узакониванию ОРДЛО простым большинством Верховной Рады в статусе, которое определят потом. А можно и фактическую федерализации под такую формулировку. Потом, если договорятся. Многоходовочка. Я говорил, что все основные действия по сливу Украины под требования Путина будут не в Париже. Надо следить за руками потом. Вот, пожалуйста, фокус номер раз. Власти нужно показать, что Конституция не может стать разменной монетой в опасных играх с Кремлем. Ибо кону не самопиар Зеленского, а безопасность Украины», — пишет Владимир Арьев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», действие Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Верховная Рада Украины продлила на год — до 31 декабря 2020 года.



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