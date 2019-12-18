Михаил Поплавский: «Собственным примером хочу показать — в мире нет ничего невозможного»

Пресс-релиз

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский умеет удивлять. Это его конек. Еще не утихли разговоры о грандиозном концерте «Я — Українець» во Дворце спорта, где Юный орел пел и плясал, поражая своей энергетикой, будто ему и не 70 вовсе, как он сделал неожиданное заявление. Говорит, что завершает проект «Поющий ректор» как пиар-технологию и карьеру ректора. Нет. На покой Поплавский не собирается. Он полон новых грандиозных планов и намерен прожить в полном здравии как минимум до 101 года. Михал Михалыч принял участие в уникальном экспериментальном европейском проекте «101+», направленном на продление жизни и омоложение организма. Своими секретами ректор поделился с «ФАКТАМИ».

«Университет работает на автомате, как хорошо отлаженный механизм»

— Михал Михалыч, неужели правда завершаете карьеру ректора?

— Я принял такое решение. Ведь с PR-проекта «Поющий ректор» мы выжали не 100, а 500 процентов, он был направлен в первую очередь на раскрутку Университета культуры. За годы работы мы с командой, проводя системный нейропромоушен, создали мощный бренд «Киевский национальный университет культуры и искусств». Добились колоссальных результатов, которыми я очень горжусь. «Киевский национальный университет культуры и искусств» — самый успешный проект моей жизни.

— Готовите преемника? Ходят слухи, что им может стать Олег Винник.

— А почему бы и нет? Он сейчас номер один в стране по популярности, украинец, патриот и является моим большим другом.

На самом деле Университет работает уже на автомате, как хорошо отлаженный механизм. Его концепция четко прописана на годы вперед и будет работать, как по нотам, еще лет 30. Я в этом не сомневаюсь. У нас огромная команда профессионалов.

Открою секрет, мы с Винником уже работаем над совместным проектом, идея которого родилась у меня в гримерке сразу же после концерта во Дворце спорта. Я хочу, чтобы еще чаще звучала украинская песня, а на сцену выходили молодые артисты. Олег поддержал мою идею и включился в работу. Хотя у него самого сейчас очень напряженный график — съемки, по ночам на студии работает, не спит практически. Он такой же трудяга, как и я.

Михаил Поплавский и Олег Винник решили возобновить проект «Українська пісня року»

Вместе мы возобновим проект «Українська пісня року». Последний раз я проводил ее в Киеве в 2013 году, потом в 2016 году — в Варшаве. Считаю, что церемония награждения должна пройти во Дворце «Украина». Половина его участников — молодые, перспективные украинские исполнители. Также на сцену выйдут легенды украинского шоу-бизнеса, знаменитые артисты, чьи имена вошли в историю украинской музыки. Мы уже ведем переговоры с телевизионными каналами, чтобы шоу транслировалось по телевидению и его увидели как можно больше украинцев. Планируем его провести уже в феврале.

«Удалось остановить процесс старения клеток. Это фантастический результат для моего возраста»

— Что это за экспериментальный проект, в котором вы принимаете участие?

— Я задействован в новом международном проекте, который способен перевернуть представление каждого украинца о здоровье и долголетии. Это европейская программа «101+», направленная на продление жизни и омоложение организма. Я занимаюсь изучением этого вопроса с учеными из Швеции, Норвегии, Австрии, Японии и Китая.

За девять месяцев я ощутил действие программы на себе. Мои показатели улучшились в три раза. Благодаря этому проекту удалось остановить процесс старения клеток. Это фантастический результат для моего возраста.

Михаил Поплавский поражает своей энергетикой, как будто ему и не 70 вовсе

— Благодаря чему добились такого результата?

— Я давно слежу за своим здоровьем. Прислушиваюсь к советам мировых светил медицины, изучаю их методики и секреты долголетия. Есть много целебных напитков, например, квас Болотова на чистотеле. Следую советам выдающегося украинского хирурга Шалимова, выпиваю каждый вечер 50 граммов коньяка, это очень полезно для сосудов и сердца. Я никогда не курил, любил спорт, играл в футбол, предпочитал только натуральные продукты без всяких добавок и химикатов.

Сейчас еще более тщательно слежу за питанием и качеством продуктов. Обязательно плаваю по два раза в день. Чувствую себя бодрым и энергичным, несмотря на то, что много работаю. Хочу делиться своим опытом, хочу, чтобы украинцы были сильными и здоровыми, чтобы средний возраст в стране увеличился. Почему японцы живут так долго, продолжительность жизни мужчин у них в среднем 85 лет? А мы чем хуже? Почему у нас умирают в среднем в возрасте 66 лет? Это нужно и можно менять! Хочу, чтобы украинцы жили сто лет!

— Каким образом?

— В первую очередь людям нужна информация, необходимо развивать культ здоровья, увлечения спортом, правильным питанием и заботой о своем организме. Очень важный фактор — продукты, которые мы употребляем. Естественно, фастфуд и прочие «вредности» не приносят пользы. Украинцам нужны свои натуральные сезонные продукты, из которых можно готовить множество полезных блюд.

У меня есть фермерское хозяйство, где и беру натуральные продукты. В молочном цеху разработали свою уникальную сыворотку Поплавского, и я запатентовал «Українську молодильну ряжанку». Это вкусные и полезные для здоровья продукты, которые я употребляю с детства.

Также дышу концентрированным водородом. Пять минут — и кровь прогоняется по сосудам пять раз. Важно еще получать удовольствие от жизни, заниматься любимым делом.

«Феномен Поплавского будут изучать и через 50 лет»

— Своими достижениями и путями к успеху вы делитесь в новой книге?

— Начался мой юбилейный год. Вместе с командой мы подготовили отчет о проделанной работе. Концерт — это показательное выступление всей нашей большой команды, студентов и преподавателей, огромный труд на сцене и за кулисами.

Кроме того, я подготовил несколько книг, над которыми работал последние годы. Как говорят, если событие было, и оно записано, значит, оно было, а если событие было и не записано — значит, его не было. Книги — это на века.

Одна из них — «Український шлях Михайла Поплавського». Это моя мотивирующая история, которая показывает, что каждый человек может добиться успеха. Для этого нужно не бояться, ставить амбициозные цели, много работать и искренне любить свое дело, свою страну и людей, верить в собственные силы и силу своей команды.

Это моя биография в фотографиях — простого сельского парня, выпускника Горловского ПТУ, машиниста электровоза на шахте, а потом заведующего сельским клубом, который стал ректором престижного университета, доктором педагогических наук, успешным бизнесменом, ресторатором, медийной персоной, известной не только в Украине, но и за ее пределами.

В одиннадцати разделах отображены разные периоды жизни и творчества: детство, юность, село, родные, национальные проекты, концерты, клипы, известные люди, политика, университет.

В книге я раскрыл неизвестные ранее детали своей биографии, поделился архивными семейными фото, рассказал о родителях.

Мне бы очень хотелось, чтобы эта книга была в украинских библиотеках. Ведь писал ее не для себя, а для наших детей, внуков, будущих и нынешних студентов, их родителей. Феномен Поплавского будут изучать и через 50 лет. Ведь и сейчас многие не понимают, как простой парень Миша из села стал ректором, создал самый успешный вуз в Украине. А вот я, перед вами, и охотно делюсь секретами. Своим примером, непростой судьбой хочу показать — в мире нет ничего невозможного. Нужно лишь вкладывать свою душу и сердце, выкладываться по максимуму — и успех обязательно придет.

«Если событие было, и оно записано, значит, оно было. А если событие было и не записано — значит, его не было. Книги — это на века», — говорит Михал Михалыч

— Вы давно занимались изучением своего генеалогического древа. До какого поколения удалось разыскать предков?

— Я давно задался целью отыскать свои корни, построить генеалогическое древо своего рода. Несколько лет работал над проектом «Родовід». Нашел предков до 8 поколения. Очень горжусь тем, что я украинец до 8 колена, три мои прапрадеда Поплавских были сотниками в Запорожской Сечи, боролись за Украину.

Без прошлого — нет будущего. Мы все должны помнить о своих корнях, строить свое дерево жизни, чтобы возрождать и сохранять традиции, культуру. Мы — великий, талантливый, сильный и непобедимый народ, который уверенно идет к счастливому будущему. Мы — уникальная европейская нация.

Еще одна значимая для меня книга «Світанки мого життя», посвященная моей малой родине, селу Мечиславка, где я родился и вырос. Важно всегда помнить о своих корнях и не стесняться своего происхождения, как это делают многие, вырвавшись в большие города.

Никогда не скрывал, что я сын простых сельских тружеников. Я стал третьим ребенком в семье и первым выжившим. До моего рождения родители потеряли двоих детей. Меня, конечно, баловали. Особенно бабушка. А дед приучал к порядку и труду. Я с детства понимал, что ничего не дается в жизни просто так. Чтобы намазать масло на хлеб, нужно сначала его взбить. И я взбивал, иначе не получил бы его. Дед говорил, что нужно трудиться, это залог всего.

Книгу «Світанки мого життя» я подарил каждой семье в своем селе, чтобы дети и взрослые, будущие поколения изучали свою историю и были причастными к ней.

— А в книге «Ректор» подводите итог своей 25-летней деятельности во главе Университета?

— Эта знаковая для меня работа посвящена любимому делу, которым занимаюсь уже больше 25 лет — Университету культуры. Это непростая и уникальная история, начиная от того, как я возглавил вуз. За эти годы я формировался как лидер, человек, который вместе с командой единомышленников строил учебное заведение будущего, становился мудрее, креативнее, шел в ногу со временем. Мы создали национальный университет и по содержанию, и по форме, а главное — по духу. И это самый успешный проект моей жизни.

Я не поленился и перевел «Ректора» на английский язык и презентовал книгу в библиотеке Кембриджа. Хотя после этого кто меня только не критиковал. А экземпляр «Ректора» на английском языке хранится в библиотеке Кембриджского университета. Рядом с Principa Mathematica Исаака Ньютона, Библией Гутенберга, первым изданием эпоса Гомера, наработками Чарльза Дарвина, копией черновика «Короткой истории времени» Стивена Хокинга, архивом Королевской обсерватории в Гринвиче…

— Вы уже работаете над новыми изданиями?

— В моих ближайших планах издать новейшую историю Украины не в угоду определенным политикам, а такой, какой она была на самом деле, как я ее видел. И еще планирую выдать «Антологію сучасної української естради». Первая часть вышла в 2013 году. За это время наш шоубиз кардинально изменился, произошел невероятный скачок. Это обязательно должно остаться в истории. И это только часть моих планов. Вы же знаете, только появляется новая идея, через пять минут команда работает над ее реализацией. А идей у меня много. Хочется оставить в истории что-то значимое.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Михаил Поплавский стал профессором Apsley Business School.



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