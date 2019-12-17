Аномально теплый декабрь установил новый температурный рекорд в Киеве

Наука и технологии

В середине декабря в Киеве установилась необычно высокая температура воздуха. Ранее несколько рекордных показателей было зафиксировано в осенние месяцы. По информации метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 16 декабря среднесуточная температура составила +6,6°С. Это на 0,5°С выше, чем предыдущий рекорд температуры, который был установлен в 2017 году.

Синоптики отмечают, что такое значение больше соответствует температурам конца октября.

Ранее сообщалось, что начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич объяснила, с чем связаны последние температурные рекорды. По ее словам, это следствие глобального потепления, о котором свидетельствуют значительные перепады в осадках и стирающиеся границы сезонов. Поэтому и декабри в последние годы очень теплые.

Фото: Сегодня

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