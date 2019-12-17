- 19:22 «Джокер» должен остаться без работы: глава СБУ высказался о скандальном пранкере
- 19:15 Под Киевом строители и коммунальщики подрались из-за грязных колес грузовика: в ход пошло оружие
- 18:46 «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:44 «Передаем привет ТНТ»: российская газета потроллила телеканал, прервавший показ «Слуги народа»
- 18:41 «Барселона» – «Реал»: противостояние длиною в 117 лет
- 18:39 Дело о бронежилетах: генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов
- 18:29 Украинские производители завоевывают международные рынки
- 18:26 "Держитесь, Россия с вами": выданный Украиной азербайджанский блогер оказался сторонником донбасских боевиков
- 18:14 Седокова увела ботинки у любовника, оставив его в носках
- 18:12 Аномально теплый декабрь установил новый температурный рекорд в Киеве
- 17:54 Умерла в карете "скорой": полиция выясняет обстоятельства смерти школьницы в Ровно
- 17:45 Пожар в колледже: в ГСЧС резко ответили на заявление СБУ об уничтожении документов
Аномально теплый декабрь установил новый температурный рекорд в Киеве
В середине декабря в Киеве установилась необычно высокая температура воздуха. Ранее несколько рекордных показателей было зафиксировано в осенние месяцы. По информации метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 16 декабря среднесуточная температура составила +6,6°С. Это на 0,5°С выше, чем предыдущий рекорд температуры, который был установлен в 2017 году.
Синоптики отмечают, что такое значение больше соответствует температурам конца октября.
Ранее сообщалось, что начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич объяснила, с чем связаны последние температурные рекорды. По ее словам, это следствие глобального потепления, о котором свидетельствуют значительные перепады в осадках и стирающиеся границы сезонов. Поэтому и декабри в последние годы очень теплые.
Фото: Сегодня
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.