Общество и люди

Волшебный город Йоль и выставка кукол: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

19 декабря — опера «Севильский цирюльник»,

20 декабря — балет «Сильфида»,

21 декабря в 12:00 — новогодний концерт Киевской муниципальной академии танца имени Сержа Лифаря, в 19:00 — опера «Любовный напиток»,

22 декабря в 14:00 и 19:00 — «Щелкунчик»,

24 и 25 декабря — новогодне-рождественский концерт.

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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21 декабря в 17:00 в Национальном центре Александра Довженко состоится показ фильма режиссера Николая Шпиковского «Шкурник» (1927) с современным саундтреком Марчина Пукалюка.

Адрес: ул. Васильковская, 1, 5-й этаж.

Цена: 20—60 грн.

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До 28 декабря в Центре украинской культуры и искусства проходит праздник новогодней игрушки. В программе: мастер-классы, выставки новогодне-рождественской атрибутики от мастеров и коллекционеров. 20 декабря в 19:00 — концерт этно-группы «Следы на воде»; 23 декабря в 17:00 — концерт детской студии Flute Dolce «Новогодняя феерия»; 24 декабря в 14:00 — щедрование от фолк-студии «Десница».

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.

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До 20 мая в Zavalnyi Art Center продлится выставка современного искусства «Сокровища Украины». В экспозиции представлены работы 13 современных украинских художников.

Адрес: ул. Старонаводницкая, 31.

Вход свободный.

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До 22 декабря в Национальной академии искусств Украины проходит выставка работ художников Стефана-Арпада, Ольги Мадяр, Тиберия и Илоны Сильваши, Дмитрия Ткача «Коріння».

Адрес: ул. Бульварно-Кудрявская, 20.

Вход свободный.

***

До 14 января в парке имени Тараса Шевченко работает бесплатный каток с искусственным покрытием. Для катания можно использовать только коньки организаторов, поэтому необходим залог в размере 200 гривен или документ, удостоверяющий личность. Также до 20 января работают волшебный город Йоль и офис святого Николая. В программе: квесты, гадания, магические напитки и еда.

Вход свободный.

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16—20, 23—27, 30 и 31 декабря в посольстве Индии проходят бесплатные занятия йогой. Коврики выдают. Необходим паспорт и форма для занятий.

Начало: 19:00.

Адрес: ул. М. Берлинского, 20б.

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До 12 января в Национальном музее Тараса Шевченко проходит международная выставка художественных авторских кукол и живописи «Кукольное чудо».

Адрес: бульвар Шевченко, 12.

Цена: 25—45 грн.

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Бесплатно можно посетить: 19 декабря — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, Н. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 25 декабря — Национальный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11); Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (ул. Т. Шевченко, 8а); Национальный заповедник «София Киевская», бесплатно для пенсионеров (ул. Владимирская, 24). 26 декабря — Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (ул. Выш­городская, 5); Национальный музей Тараса Шевченко (бульвар Т. Шевченко, 12); Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9).

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