Политика

"Вызывает удивление, почему рейтинг Зеленского так долго не падал": эксперт объяснил последние данные социологов

Снижение рейтинга президента Зеленского, которого на выборах поддержали 73 процента избирателей, эксперты прогнозировали давно. Политологи ожидали, что падение доверия украинцев к главе государства произойдет раньше, чем через полгода. Напомним, на конец ноября рейтинг действующего главы государства составил 52 процента.

По мнению гендиректора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, если президент Владимир Зеленский будет проводить в стране реальные реформы, уровень его поддержки населением продолжит падать.

По его словам, во время выборов в обществе появляется надежда и ожидания лучшего. Но во всех случаях после голосования у людей наступало разочарование.

«Зеленский в ходе своей кампании избегал конкретики. И впервые в истории Украины поддержка кандидата была высокой во всех регионах. За него голосовали самые разные социальные группы, у которых разные ожидания и разное отношение к России, Европе, НАТО и так далее. Поэтому, что бы Зеленский ни сделал, придя к власти, часть населения в любом случае в нем бы разочаровалась. Люди бы увидели, что его политика — не то, о чем они мечтали. То есть тут, скорее, вызывает удивление, почему рейтинг Зеленского так долго не падал», — сказал социолог изданию ГОРДОН.

Пониотто отметил, что больше всего вниз рейтинг Зеленского потянули вопросы открытия в Украине рынка земли и урегулирование игорного бизнеса.

Напомнил политолог и о векторе развития Украины — команду президента упрекают в пророссийских взглядах. Свою роль сыграло разведение войск на Донбассе, которое вылилось в массовые протесты по всей стране.

«Вообще, чем решительнее будут реформы Зеленского, тем стремительнее будет падать его рейтинг. Еще один фактор — продолжается политическая борьба векторов развития: проевропейский против пророссийского. Эта борьба так и не прекратилась, хотя нынешнее правительство вроде как намерено двигаться в направлении Европы. Также сказались на рейтинге акции протеста. Например, „Капитуляции — нет!“. Не стоит забывать и о том, что Россия продолжает информационную войну», — резюмировал Паниотто.

Согласно результатам опроса, проведенного с 22-го по 25 ноября Киевским международным институтом социологии, позитивно к Зеленскому относятся 52% украинцев. В сентябре деятельность президента Украины позитивно оценивали 73%.

Как писали «ФАКТЫ», политический журналист Виталий Портников, считает, что рейтинг Зеленского и его команды будет снижаться стремительно. По его мнению, «дистанцию, которую режим Януковича проходил за годы, режим Зеленского преодолевает за месяцы».

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