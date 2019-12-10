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Стало известно, сколько Ломаченко заработал в 2019 году (фото)
Уходящий год стал успешным для украинского боксера Василия Ломаченко. Наш соотечественник выиграл два боя — 12 апреля в Лос-Анджелесе объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе, отправив в нокаут в четвертом раунде британца Энтони Кроллу, а 31 августа к своим титулам добавил и WBC, победив по очкам еще одного представителя Великобритании Люка Кэмпбелла.
Неудивительно, что уроженцу Белгорода-Днестровского удалось неплохо заработать в 2019-м. Как сообщает сайт Champion, банковский счет Ломаченко за уходящий год в целом пополнился на 6 миллионов долларов, что является лучшим показателем среди украинских боксеров. 90 процентов от указанной суммы составили гонорары за бои, остальное — за рекламные контракты и проекты. Также отмечается, что сумма указана до выплаты налогов, а также комиссии промоутеру и тренеру.
Напомним, что Василий Ломаченко вместе с отцом побывали на конгрессе Всемирной боксерской ассоциации (WBO), где наш соотечественник получил приз лучшему боксеру года, а Анатолий Николаевич — лучшему тренеру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мексиканец Сауль Альварес обошел Ломаченко в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?